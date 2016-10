2:0-Sieg gegen Nordirland Kurzes Vergnügen

Die Ausgangslage: Zwei Spiele, zwei Siege, null Probleme - so startete die deutsche Nationalmannschaft in die Qualifikation zur WM 2018: 3:0 gegen Norwegen, 3:0 gegen Tschechien, jeweils mit Thomas Müller als Doppeltorschützen und Manuel Neuer als Torhüter ohne Beschäftigung. Die Nordiren hatten gegen Tschechien 0:0 gespielt und gegen San Marino 4:0 gewonnen, bei Deutschlands 1:0-Sieg während der EM waren sie aber - trotz des knappen Resultats - chancenlos gewesen.

Die Startaufstellungen

Deutschland: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Kroos, Khedira - Müller, Özil, Draxler - Götze

Nordirland: McGovern - Hodson, Hughes, McAuley, Jonny Evans, Ferguson - Davis - Corry Evans, Ward, Norwood - Magennis

Ergebnis: 2:0 (2:0) für Deutschland .

Die erste Hälfte: Nach vier Minuten hatte Deutschland die erste Chance (Mario Götze per Kopfball), nach 13 Minuten führte der Weltmeister 1:0. Julian Draxler hatte nach Vorarbeit von Mesut Özil und Thomas Müller getroffen. Vier Minuten später drückte Sami Khedira nach einer Ecke den Ball zum 2:0 über die Linie - Nordirland war überfordert von der deutschen Angriffsreihe, die auch auf dem rutschigen Boden in Hannover sicher kombinierte. Erst nach rund einer halben Stunde ließ Deutschland etwas nach und Nordirland kam zu einigen Angriffen, die aber nicht gefährlich wurden.

Die zweite Hälfte: Der eigentlich von Anfang an erwartete Ilkay Gündogan kam für Özil ins Spiel und hatte gleich eine gute Chance, doch sein Volley-Drehschuss wurde geblockt. Deutschland baute seine Angriffe insgesamt langsamer auf als in der ersten Hälfte, so dass die Nordiren sich besser organisieren konnten und weniger Chancen zuließen. So nahm zwar nicht die Dominanz der deutschen Mannschaft ab, aber der Reiz für den Zuschauer. Sami Khedira brachte das nach dem Spiel auf den Punkt: "In der zweiten Hälfte war die Luft raus."

Alleinunterhalter des Spiels: Was erwartet man von Auftritten der nordirischen Nationalmannschaft? Dass die Fans unabhängig von der Leistung ihres Teams bester Laune sind und für Stimmung sorgen. Dass Will Grigg natürlich "on fire" ist, aber gar nicht spielt - und dass das Angriffskonzept schlicht lautet: langer Ball nach vorn. Alle drei Punkte trafen auch diesmal zu, besonders eindrucksvoll fiel der letzte aus. Hinter jedem Pass der Nordiren, der auch nur in die Nähe der Mittellinie gelangte, hetzte Josh Magennis her. Ob über links, rechts oder durch die Mitte, der schnelle und bullige Stürmer vom FC Kilmarnock gab alles, um sich Torchancen zu ersprinten und machte dabei Jérôme Boateng, Jonas Hector und vor allem Mats Hummels durchaus das Leben schwer.

DPA Jerome Boateng

Zusätzlicher Spielmacher: Boatengs Qualitäten als Passgeber sind schon länger bekannt, für Joachim Löw sind lange Anspiele des Verteidigers in die Spitze inzwischen ein legitimes Stilmittel, so auch gegen die Nordiren. Wenn die nominellen Spielmacher Mesut Özil, Toni Kroos oder auch Julian Draxler bewacht wurden, wurde der Abwehr-Boss zum Aufbau-Boss. Ein gutes dutzend Mal überspielte Boateng einfach das zugestellte Mittelfeld.

Jung-Routinier des Spiels: 21 Jahre und neun Länderspiele "alt" ist Joshua Kimmich inzwischen, der Auftritt des Außenverteidigers in Hannover zeigte mal wieder, dass seine Unerfahrenheit für Kimmich keinen Nachteil darstellt. In der Defensive wenig gefordert, dafür umso fleißiger im Angriffsspiel war Kimmich einer der auffälligsten Spieler im DFB-Team. Flanken, Pässe, Dribblings, Torschüsse - Kimmich zeigte alles fehlerfrei. Wer hätte gedacht, dass die Wehmut über den DFB-Abschied von Philipp Lahm schon zwei Jahre später verklungen sein würde?

Erkenntnis des Spiels: Was für Joachim Löw nach einem traumhaften Fußball-Abend klingen mag, ist für den normalen Zuschauer so eine Art Worst Case. Eine 2:0-Führung der deutschen Mannschaft nach 17 Minuten spiegelt die Dominanz des Teams auf dem Platz und in dieser Qualifikationsgruppe wider, ist aber gleichbedeutend mit gut 70 wenig spannenden Minuten, nicht nur für Manuel Neuer. Mannschaften wie Nordirland können Deutschland in der derzeitigen Form nicht gefährlich werden und so groß ist der Torhunger bei Müller, Götze und Co. auch nicht, dass in solchen Spielen zu Unterhaltungszwecken mit viel Risiko weiter angegriffen wird. Optischer Beweis, wie wenig aufreibend das Spiel war: der filigran um Löws Hals geschlaufte schwarze Schal saß auch nach 90 Minuten mangels nervösen Aufspringens, hastigen Zuckens oder befreiten Jubellaufens unverändert.