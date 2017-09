DFB-Gala gegen Norwegen Alles wieder gut?

In der 79. Minute hatte die Regie ihr Werk vollendet. Mario Gomez, verlorener Sohn des VfB Stuttgart, in der Nationalmannschaft oftmals verspottet vom Publikum, war kurz zuvor ins Spiel gekommen, gefeiert von den Zuschauern, eingewechselt für Timo Werner, verlorener Sohn des VfB Stuttgart, in der Nationalmannschaft verspottet vom Publikum, jetzt gefeiert von den Zuschauern.

In dieser 79. Minute segelte mal wieder eine Flanke in den norwegischen Strafraum, Gomez schraubte sich in den Ball und wuchtete ihn mit dem Kopf zum 6:0 ins Netz. Das Stuttgarter Publikum wusste kaum noch an sich zu halten. Es war der Schluss- und Höhepunkt einer Gala, wie man sie besser nicht inszenieren konnte. Dieser Spätsommerabend war ein Gesamtkunstwerk, im Fernsehen hätte man es allerdings eine Seifenoper genannt. Fußball kann manchmal auch so wunderbar kitschig sein.

Vergessen die pöbelnden Fans von Prag, der mühsame Sieg über die Tschechen, die üblen Begleitumstände mit den rechtsradikalen Zwischenrufen und den Timo-Werner-Schmähungen. All das sollte an diesem einen Abend weggewischt werden, durch ein von bestem Willen beseeltes Heimspielpublikum, aber auch von einer Mannschaft, die den besten Fußball spielte, den man seit langem von ihr gesehen hat.

"Heute erlebt, wie schön Fußball sein kann"

"Wir haben heute erlebt, wie schön Fußball sein kann", war auch der Bundestrainer nach der Partie für seine Verhältnisse fast euphorisiert. "In der ersten Halbzeit haben wir brillant kombiniert", sagte er, und wer wollte ihm nach dem 4:0-Pausenstand und einem Offensivfeuerwerk ernsthaft widersprechen? Mesut Özil in bester Spiellaune, Toni Kroos als Passmaschine, Julian Draxler, der endlich mal wieder aufspielen darf, und vorne verwandelte Timo Werner die Vorlagen mit einer in der DFB-Elf lange nicht mehr gesehenen Kaltblütigkeit.

Hier geht es zu den Einzelkritiken:

"Ich konnte nicht erwarten, so gut hier empfangen zu werden", sagte der Leipziger und freute sich, dass er "den Fans dies mit Toren zurückzahlen konnte". Er musste gar nicht so bescheiden sein, sechs Tore hat er in seinen bisherigen acht Länderspielen bisher erzielt, man wird lange zurückblättern müssen, um so eine Anfangsbilanz eines Nationalspielers zu finden. "Timo hat einen brutalen Zug zum Tor", sagte Löw, und das Wort brutal war fast das einzige, das nicht so ganz in die rosarote Peace-Atmosphäre des Abends hineinpassen wollte.

Werner war wie bei seinen bisherigen Auftritten im DFB-Dress auch noch zuletzt in Prag mit einem auf Mallorca populär gewordenen Schmählied mit ihm in der Hauptrolle konfrontiert worden. Das hatte nicht nur ihn ziemlich genervt, auch Löw hatte sich bereits vor dem Confed Cup im Juni massiv verärgert darüber gezeigt. Aber auf das Stuttgarter Publikum kann sich der Deutsche Fußballbund verlassen, das Stadion inmitten des Mercedes-Benz-Kosmos ist die wahre Heimspielarena des DFB.

Stuttgart ist die heimliche Heimat des DFB

Der Verband und Stuttgart, da gab es immer eine ganz große Nähe, mehr noch als zu Frankfurt, der Stadt, in der der DFB residiert. Nicht nur, aber auch wegen des (Noch-)Hauptsponsors, nicht nur, weil der Großteil des Trainerstabes aus dem Dunstkreis des VfB Stuttgart stammt, auch zahlreiche Nationalspieler sind der Jugend des Vereins entwachsen. Sechs von ihnen, Werner und Gomez an der Spitze, wurden von Löw am Montagabend eingesetzt, und dass alle sechs mittlerweile nicht mehr beim VfB spielen, scheinen die Zuschauer entweder vergessen oder verziehen zu haben.

Jedenfalls passte alles an diesem Abend zusammen, die Ovationen für Gomez und Werner, die Tore, die Gäste, die alles taten, um den hohen Sieg der deutschen Mannschaft zu ermöglichen, und diesmal gaben sich die Nationalspieler auch alle erdenkliche Mühe, ihren Dank den Fans auszusprechen. Den Dank, den sie am Freitag noch so demonstrativ den "Sieg Heil"-Rufern verweigert hatten. Diesmal drehten sie eine lange Ehrenrunde durchs Stadion, wieder mit Mats Hummels an der Spitze, der in Prag die Hauptverantwortung für die Aktion gegen die Pöbelfans auf sich genommen hatte.

Alles ist jetzt wieder gut rund um die Nationalmannschaft, und dass die Qualifikation noch nicht perfekt gemacht wurde, weil parallel auch die Nordiren ihr Spiel gegen Tschechien gewannen, stört keinen großen Geist. Den Gruppensieg wird man entweder in Belfast oder spätestens zu Hause gegen Aserbaidschan einfahren, darüber hat beim DFB niemand irgendwelche Zweifel. Und wenn es sie je gegeben haben sollte, so sind sie nach diesem Galaabend verschwunden.

Deutschland - Norwegen 6:0 (4:0)

1:0 Özil (10.)

2:0 Draxler (17.)

3:0 Werner (21.)

4:0 Werner (40.)

5:0 Goretzka (50.)

6:0 Gomez (79.)

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector - Rudy (61. Khedira), Kroos - Müller (46. Goretzka), Özil, Draxler - Werner (66. Gomez)

Norwegen: Jarstein - Elabdellaoui, Nordtveit, Skjelvik, Aleesami, - Elyounoussi (58. Svensson), Berge (46. Valsvik), Selnaes (75. Linnes), Möller Daehli - King, Berget

Schiedsrichter: Mazeika (Litauen)

Zuschauer: 53.814

Gelbe Karten: - / Selnaes, Linnes