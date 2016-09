DFB-Sieg in Norwegen: Des Müllers neue Lust

Ausgangslage: Cristiano Ronaldos Freudentränen sind gerade erst getrocknet, da finden schon die nächsten Pflicht-Länderspiele statt. Keine zwei Monate nach Ende der EM beginnt die Qualifikation zur WM 2018 in Russland. Deutschland will diesmal souveräner durch die Quali marschieren als noch vor der Europameisterschaft. Norwegen sollte kein Stolperstein sein, die Auswahl hat sich seit 16 Jahren für kein großes Turnier mehr qualifiziert und blamierte sich vergangene Woche bei einem Test gegen Weißrussland (0:1).

Die Startaufstellungen

Norwegen: Jarstein - Svensson, Hovland, Nordtveit, Aleesami - Berisha, Henriksen, Tettey, Johansen, Diomandé - King

Deutschland: Neuer - Kimmich, Höwedes, Hummels, Hector - Müller, Khedira, Özil, Kroos, Draxler - Götze

Ergebnis: 3:0 (2:0) für Deutschland. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Begann aus deutscher Sicht mit einem Schreckmoment, als ein missglückter Rückpass von Mats Hummels nur deswegen nicht zum Problem wurde, weil Norwegens Stürmer Joshua King nicht an Benedikt Höwedes vorbeikam. Ansonsten spielte fast nur Deutschland: Höwedes verpasste das 1:0 nach Vorarbeit von Thomas Müller (10. Minute), das besorgte Müller kurz darauf selbst (15.). Vor der Pause sorgte Joshua Kimmich für die Entscheidung (42.). Die Vorarbeit? Kam natürlich von Müller.

Überhaupt Müller: Sein letztes Pflichtspieltor im DFB-Dress lag fast ein Jahr zurück. Auch wegen fehlender Müller-Treffer debattierte Fußballdeutschland - und Müller selbst - zuletzt wieder über den Mangel an Mittelstürmern in der Bundesrepublik. Dass das gegen Norwegen nicht zum Thema wurde, verhinderte Müller in für ihn typischer Manier: Erst trat er am Ball vorbei und landete auf dem Hosenboden, weil er beim Schussversuch das Gleichgewicht verlor. Doch der Münchner ließ nicht locker, umringt von Verteidigern rappelte er sich auf wie einst sein bekannter Namensvetter Gerd und versenkte den Nachschuss zur Führung.

Die zweite Hälfte: Sami Khediras Flanke landete bei, na klar, Müller, der den Ball ins Tor köpfte - das 3:0 raubte dem Spiel den letzten Funken Spannung (60.). Als das ohnehin bedächtige Osloer Publikum einzuschlafen drohte, kam Julian Brandt ins Spiel und sorgte mit seinem Tempo für Belebung.

Zuschauer des Spiels: Am Mittwoch hatte er seine Länderspielkarriere nach 121 Einsätzen beendet, nun durfte Bastian Schweinsteiger entspannt zuschauen, wie sich die Ex-Kollegen in Oslo schlugen.

Ab sofort drücke ich vor dem Fernseher die Daumen



Viel Erfolg bei der WM-Quali, Jungs! @DFB_Team #NORGER — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 4. September 2016

Emotionaler Ausbruch des Spiels: 46 Spiele hat Joshua Kimmich für das DFB-Team und den FC Bayern absolviert, er war dabei vieles: Wunderknabe, Trainerliebling, Sündenbock. Nur eines war er nie: Torschütze. Gegen Norwegen war es dann so weit, Kimmich erlief einen Steilpass von Müller, zog ab, traf, und - zog mit versteinerte Miene von dannen.

Premiere des Spiels: Erstmals nach seiner Ernennung am Donnerstag führte Manuel Neuer die Nationalmannschaft als Kapitän aufs Feld. Eigentlich hätte sich der Torwart aber direkt neben Schweinsteiger auf die Couch setzen können. Während der gesamten Partie blieb er beschäftigungslos. In Zahlen: null Paraden, null abgefangene Flanken, null weggefaustete Bälle.

Opta Alle Torschussbeteiligungen von Götze in der ersten Halbzeit

Phantom des Spiels: In Dortmund schafft es Mario Götze derzeit nicht in den Kader, Trainer Thomas Tuchel erklärte den 24-Jährigen für nicht fit genug für die Bundesliga. Beim DFB aber stand Götze nun zum zweiten Mal binnen fünf Tagen in der Startelf. Was zur Frage führt: Sind Tuchels Ansprüche zu hoch oder die von Joachim Löw zu niedrig? Gegen Norwegen war von Götze jedenfalls nichts zu sehen. In der ersten Hälfte verzeichnete der Stürmer nur sieben Ballkontakte, zumindest ein weiterer kam nach der Pause hinzu, als er bei einem Özil-Schuss im Weg stand. Nach 72 Minuten war für Götze Schluss.