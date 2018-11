Charmeoffensive: Nach dem desaströsen Länderspieljahr versuchte es die deutsche Mannschaft zuletzt mit Fan-Nähe und Benimmregeln. Halbleere Ränge in Leipzig beim Testspiel gegen Russland ließen erahnen, dass es mehr bedarf, um den Fans ein Spiel zu verkaufen, das eigentlich niemand braucht. Die Zuschauer begannen in der ersten Hälfte bei Ecken von Russland, Papierkugeln auf das Spielfeld zu werfen. Beinahe schienen die weißen Papierkugeln auf dem Rasen gegenüber der weißen Deutschlandtrikots auf den Tribünen in der Überzahl. Offiziell blieben rund 7000 Plätze frei. Die deutsche Mannschaft zieht nicht mehr.

Das Ergebnis: Deutschland spielte okay bis gut. Russlands Defensive war gerade in der ersten Hälfte komplett neben der Spur. 3:0 hieß es am Ende, und das geht in Ordnung. Hier geht es zum Spielbericht.

Eineinhalb Weltmeister: In Manuel Neuer und Matthias Ginter standen nur zwei Spieler in der Startelf, die bereits bei der WM 2014 dabei waren. Stattdessen gab es frisches Blut: Unter anderem Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Timo Werner und Kai Havertz standen von Beginn an auf dem Feld. Die Startelf hatte einen Altersschnitt von 24,5 Jahren. Das roch zumindest nach Umbruch.

Keine Kapriolen im Tor: Zwischen den Pfosten stand trotzdem Manuel Neuer. Löw wollte einen Spieler auf dem Feld, der die Mannschaft führt. Dabei ist Neuer derzeit mit sich selbst beschäftigt, hat mit nur 46 Prozent abgewehrter Bälle die zweitschlechteste Quote der europäischen Top-Fünf-Ligen. Auch gegen Russland wirkte er zunehmend unsicher.

8 - Das @DFB_Team gewann die letzten 8 Länderspiele in #Leipzig - die längste laufende Serie in einer Stadt. Festung. #GERRUS pic.twitter.com/MiDFiPGtPE — OptaFranz (@OptaFranz) 15. November 2018

Spielspaß mit Gnabry und Havertz: Spieler wie Serge Gnabry und Kai Havertz machen Joachim Löw den Umbruch ziemlich einfach, wenn sie so aufspielen wie in den vergangenen Wochen. Gnabry legte das 1:0 von Leroy Sané auf (8. Minute), Havertz das 3:0 von Gnabry (40.). Beide waren Aktivposten. Bis Löw sie auswechselte und das Spiel dadurch abflachte. Warum beide nicht auch gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr, TV: Das Erste; Liveticker auf SPIEGEL ONLINE) bringen, wenn es um etwas geht?

Und Russland? Bei der WM im eigenen Land hatte es die Sbornaja noch sensationell ins Viertelfinale geschafft, nur war von diesem Team in Leipzig kaum jemand übrig geblieben. Allein Daler Kuzyaev war aus der Stammelf noch da. Immerhin eine der schönsten Hymnen des internationalen Fußballs brachten die Russen mit.

Im russischen Exil: Roman Neustädter spielte mit der Sbornaja gegen das Land, für das er bereits 2012 debütierte. Weil Neustädter lediglich in Freundschaftsspielen und nicht in Pflichtspielen für das DFB-Team spielte, durfte er sich noch einmal umentscheiden. In Konstantin Rausch stand ein weiterer ehemaliger deutscher Nationalspieler in der Startelf der Russen, wenn Rausch auch nur für die Jugendmannschaften des DFB zum Einsatz kam.

Ich wäre allein für die russische Nationalhymne ins Stadion gegangen. #GERRUS — Martin Schneider (@MSneijder) 15. November 2018

Löw'sche Systemspielchen: Löw stellt in diesen Wochen variabler auf als noch in den vergangen Jahren. Gegen Russland stellte er eine Dreierkette auf, agierte mit zwei offensiven Außenverteidigern und Joshua Kimmich als einziger Sechser. Weil Havertz klar vor Kimmich als Spielmacher agierte, schien es wie eine breite Mittelfeldraute. Vorne stürmten und rochierten Werner, Gnabry und Sané. Das 3-4-3-System mit Mittelfeldraute war tatsächlich neu und erinnerte an den FC Barcelona zu Zeiten Johan Cruyffs - nur, dass Barça damals mit vier zentralen Mittelfeldspielern agierte. Und auch sonst variabler agierte. Und schöner. Und erfolgreicher. Im Grunde ähnelte nur die Grundordnung etwas an Cruyffs Barcelona.