Sieg gegen Tschechien Wackliges DFB-Team steht kurz vor der Qualifikation zur WM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zumindest die Qualifikation für die Playoffs zur WM in Russland sicher. Dank eines glücklichen 2:1 (1:0)-Siegs in Tschechien steht die DFB-Auswahl bei drei ausstehenden Spielen mit nun 21 Punkten an der Spitze der Gruppe C. Nordirland ist mit 16 Punkten Zweiter, Tschechien folgt mit neun Punkten.

Timo Werner (4. Minute) und Mats Hummels (88.) trafen für Deutschland, Vladimir Darida hatte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielt (78.). "Wir können nicht zufrieden sein mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir haben heute sehr viel Glück benötigt", sagte Bundestrainer Joachim Löw: "Wenn Mats nicht das klasse Kopfballtor erzielt hätte, hätten wir mit einem Unentschieden leben müssen."

So aber konnte Deutschland seine perfekte Bilanz auf sieben Siege in sieben Spielen ausbauen. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für das Turnier in Russland, der Zweite kann noch über die Playoffs weiterkommen. Mit einem Sieg im nächsten WM-Quali-Spiel gegen Norwegen am Montag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Stuttgart kann Deutschland den Gruppensieg klarmachen - wenn Nordirland gegen Tschechien nicht gewinnt.

Ter Stegen unter Druck

Bei den letzten Qualifikationsspielen stehen nicht nur die Ergebnisse im Mittelpunkt, sondern auch die Frage: Wer darf zur WM? Löw hatte das in den vergangenen Tagen betont. Potenzial, Talent und bislang gezeigte Leistungen seien kein Freifahrtschein. Zum Start in die WM-Saison rief Löw den "härtesten Konkurrenzkampf" in seiner 2006 begonnenen Amtszeit aus.

Das 1:0 fiel bereits früh: Mesut Özil spielte in den Lauf von Timo Werner, der den Ball mitnahm und Tschechiens Torwart Tomas Vaclik in der vierten Minute bezwang. Werner war bereits beim Confed Cup einer der großen Gewinner. Dank seiner drei Tore und zwei Vorlagen hatte er den Goldenen Ball des besten Torjägers gewonnen. Lars Stindl hätte noch erhöhen können, scheiterte jedoch an Vaclik (20.).

Ein gemütlicher Fußballabend war es für die Deutschen jedoch nicht: Tschechien kam einige Male gefährlich vors Tor von Marc-André ter Stegen. Doch Herthas Darida setzte einen Freistoß weit drüber (13.), Jakub Jankto scheiterte erst an ter Stegen (16.) und stand dann im Abseits (36.), Michael Krmencik misslang ein Lupfer (26.) und Theodor Gebre Selassie verzog (45.).

"Das war nicht der Fußball, den wir können und wollen"

Auch nach der Halbzeit war die DFB-Elf stark unter Druck. Vor allem durch Konter, aber auch immer wieder aufgrund Deutscher Fehlpässe, waren die Gastgeber brandgefährlich - und erfolgreich: Vladmiar Darida war es, der mit einem Traumtor aus der Distanz zum 1:1 traf. Doch Hummels konnte kurz vor dem Ende noch einen Freistoß von Toni Kroos zum 2:1-Sieg ins Tor köpfen.

Zufrieden war der Abwehrchef jedoch nicht: "Wir hatten mehrere Probleme, das größte waren die leichten Ballverluste. Das kenne ich so von einer deutschen Nationalmannschaft in den letzten zehn Jahren nicht mehr", sagte Hummels dem TV-Sender RTL: "Das war nicht der Fußball, den wir können und wollen."

Tschechien - Deutschland 1:2 (0:1)

0:1 Timo Werner (4.)

1:1 Darida (78.)

1:2 Hummels (88.)

Tschechien: Vaclik - Gebre Selassie, Kalas, Suchy, Novak, Boril - Kopic (ab 53. Krejci), Soucek, Darida, Krmencik (ab 76. Kliment - Jankto (ab 88. Zmrhal

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Hummels, Ginter - Brandt (ab 61. Rüdiger), Kroos, Hector - Thomas Müller, Özil - Timo Werner (ab 79. Can), Stindl (ab 67. Draxler)

Schiedsrichter: Sergej Karasew (Russland)

Zuschauer: 18.093

Gelbe Karten: Kalas, Darida - Thomas Müller, Hummels