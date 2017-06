Deutschland gegen Australien Erst kraftvoll, dann zerfahren

Die Frage des Spiels: "Die Vorfreude ist groß, die Anspannung da, es kribbelt bei allen", redete sich Torwart Bernd Leno den Testlauf für das nächste große Turnier hochprofessionell schön. Wie ernst aber würde der Weltmeister (die Nummer drei der Fifa-Weltrangliste) den Sommerkick gegen den Asienmeister Australien (Position 48) wirklich nehmen? Bundestrainer Joachim Löw hatte seiner B-Elf beim Start in den Confed Cup zumindest ein Hintertürchen offen gelassen. Er erwarte: "Ehrgeiz und eine gewisse Dynamik". Ein gewisse Dynamik - heißer kannst du dein Team nicht machen.

Ergebnis: 3:2 (2:1). Deutschland startet mit einem Sieg in den Confed Cup 2017. Hier geht's zum Spielbericht.

Die Startaufstellung: Allmählich kristallisiert sich so etwas wie eine Stamm-Ersatzelf heraus. Sechs Spieler, die bereits beim Testspiel in Dänemark sowie beim Kantersieg gegen San Marino begonnen hatten, starteten auch am frühen Montagabend in Sotschi ( Joshua Kimmich, Jonas Hector, Julian Draxler, Leon Goretzka, Lars Stindl und Sandro Wagner).

Die erste Hälfte: Begann mit reichlich Dynamik der deutschen Mannschaft. Schon in der fünften Minute übersprintete Julian Brandt auf der rechten Seite seinen Gegenspieler, der mitgelaufene Stindl verwandelte zum 1:0. Auch in der Folge lief viel über rechts, Wagner übersprang mit beeindruckender Dynamik einen Abwehrspieler, setzte seinen Kopfball dann aber knapp vorbei (16. Minute). Der starke Brandt (21./27.) und erneut Wagner (23.) verpassten weitere gute Möglichkeiten. Nach einer dynamischen halben Stunde war das 1:0 extrem schmeichelhaft.

REUTERS Lars Stindl trifft zum 1:0

Minimale Dynamik: Die erste Spielhälfte zeigte, warum Australien erstmals seit dem Föderationenwechsel wieder eine WM-Endrunde zu verpassen droht. Deutschland war vor einem "physisch starken Gegner" gewarnt worden, die "Socceroos" kamen allerdings nur selten in die Zweikämpfe, ihre Pressingbemühungen verpufften zudem überwiegend. Aus dem Nichts fiel der Ausgleich: Tomas Rogic, der gewöhnlich in der schottischen Liga für Celtic Glasgow stürmt, traf nach einem unfreiwilligen Doppelpass mit Shkodran Mustafi (41.). Die Freude währte aber nur kurz, weil Draxler wenige Sekunden später per Foulelfmeter doch noch den überfälligen zweiten deutschen Treffer erzielte (43.).

Die Atmosphäre: Ist dieses Stadion jetzt halbvoll oder halbleer? 28.000 Zuschauer sollen es angeblich gewesen sein. Trotzdem sah man viele hell- und mittelblaue Sitzschalen im Fisht Olympic Stadium. Eine Vorschau auf die WM? In jedem Fall etwas für romantische Eremiten.

Wenn die Stadionregie aussetzt, ist es herrlich ruhig im Stadion. Wie in den Bergen. — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) 19. Juni 2017

Die zweite Hälfte: Startete ebenfalls mit viel Dynamik - und einem echten spielerischen Highlight: Kimmichs Traumpass brachte Goretzka in perfekte Position, um im sechsten Länderspiel seinen ersten Länderspieltreffer zu markieren (48.). Erst ein Aussetzer von Bernd Leno ("Es kribbelt bei allen") brachte den Gegner wieder heran, Tomi Juric schob einen Abpraller des Leverkusener Keepers ein (57.). Eine neue Dynamik bekam das Spiel aber nicht mehr, die letzte halbe Stunde kam extrem zerfahren daher. Der eingewechselte Timo Werner traf noch den Pfosten (75.), es blieb aber beim 3:2.

Der Videobeweis: Hatte auch im vierten Turnierspiel wieder seinen großen Auftritt. Juric' Treffer könnte ein Handspiel vorausgegangen sein, die Offiziellen schauten sich sämtliche Zeitlupen an, hatten aber nach einer kurzen Unterbrechung (ZDF-Kommentator Béla Réthy: "Wenn das für mehr Gerechtigkeit sorgt - so what?") nichts zu beanstanden. Tendenziell die richtige Entscheidung - und wieder eine, die die unbefriedigende Erkenntnis produzierte, dass der Fußball auch im neuen Zeitalter all seine Graustufen behalten wird.

Erkenntnis des Abends: Bezeichnend war eine Szene in der 29. Minute. Draxler, der am Ende auch zum "Man of the Match" gewählt wurde, ärgerte sich beim Stand von 1:0 maßlos über einen Ball, den er nicht unter Kontrolle gebracht hatte. Kein Zweifel: Die DFB-Elf wollte - und erfüllte zumindest eine Halbzeit lang die hohen Erwartungen des Bundestrainers. Auf der anderen Seite stehen die Nachlässigkeiten in der Chancenverwertung, dazu auch defensive Unkonzentriertheiten, mit denen ein schwacher Gegner unnötig wieder stark gemacht wurde. Zum ersten Mal seit dem Griezmann-Doppelpack im EM-Halbfinale hat Deutschland wieder zwei Gegentore in einem Spiel kassiert. Und nun?

Der Fluch des Confed Cups: Zu gut sollte es am Ende aber vielleicht auch besser gar nicht laufen.