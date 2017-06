Deutschland gegen Kamerun Doppelter Videobeweis, doppeltes Jubiläum

Die Frage des Spiels: Wer hütet gegen Kamerun das Tor der deutschen Nationalmannschaft? "Wir müssen überlegen, ob man die Rotation fortführt oder sich auf einen Torhüter festlegt", hatte Bundestrainer Joachim Löw nach dem Abschlusstraining gesagt. Anscheinend führte Löws Überlegung dazu, Marc-André ter Stegen für den restlichen Turnierverlauf als Stammtorhüter aufzustellen. Zumindest stand der Keeper vom FC Barcelona auch gegen Kamerun wieder zwischen den Pfosten. Gemäß der Rotation wäre eigentlich Kevin Trapp an der Reihe gewesen.

Ergebnis: 3:1 (0:0). Deutschland besiegt Kamerun souverän und zieht als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Dort trifft die Mannschaft am Donnerstag (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf Mexiko. Hier geht's zum Spielbericht.

Die Startaufstellung: Löw änderte die Startelf auf vier Positionen. Antonio Rüdiger und Marvin Plattenhardt ersetzten Shkodran Mustafi und Jonas Hector in Abwehr, zudem kamen Kerem Demirbay und Timo Werner für Leon Goretzka und Lars Stindl ins Team.

Die erste Hälfte: Emre Can probierte es aus 20 Metern mit einem Distanzschuss (21. Minute), Joshua Kimmich nach einer Flanke von Plattenhardt mit einem Kopfball (24.) - beide Versuche landeten neben dem Tor. Ter Stegen konnte sich nach einer Kopfballchance von André Zambo Anguissa auszeichnen (45.). Ansonsten war nicht viel los.

2 - Alle 9 Treffer in den 3 Duellen zwischen unserem @DFB_Team und Kamerun fielen in der 2. Halbzeit. Verspätung. pic.twitter.com/hEf3MPtdGs — OptaFranz (@OptaFranz) 25. Juni 2017

Die zweite Hälfte: Deutschland kam deutlich besser aus der Kabine: Demirbay erzielte nach fabelhafter Vorarbeit von Julian Draxler ebenso sehenswert mit seinem ersten Länderspieltor die Führung (48.). In der Folge hatte Timo Werner gute Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen (53., 54.), die dritte Gelegenheit nutzte der Profi von RB Leipzig per Kopf nach Flanke von Kimmich (66.). Vincent Aboubakar traf zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Kamerun (78.), doch Werner stellte den alten Abstand nach Vorlage des kurz zuvor eingewechselten Benjamin Henrichs schnell wieder her (81.) und erzielte den 3:1-Endstand. Auch für Werner waren es die ersten Treffer im DFB-Trikot.

Jubiläum des Spiels: Löw hatte nach dem Sieg gegen Kamerun doppelten Grund zur Freude. Der 57-Jährige stand nicht nur zum 150. Mal als Bundestrainer an der Seitenlinie, sondern feierte auch seinen 100. Sieg (bei 27 Unentschieden und 23 Niederlagen). Mehr Einsätze als Trainer der deutschen Nationalmannschaft hat nur Sepp Herberger (167).

AFP Joachim Löw

Verwirrung des Spiels: Nach einem Foul von Ernest Mabouka an Niklas Süle sah Sébastien Siani fälschlicherweise die Gelbe Karte. Schiedsrichter Wilmar Roldán Pérez aus Kolumbien forderte den Videobeweis an und verwies anschließend - immer noch fälschlicherweise - Siani mit Rot des Felds. Nach einem erneuten Videobeweis sah schließlich Mabouka die Rote Karte - für ein Foul, das durchaus auch mit Gelb hätte geahndet werden können. Insgesamt eine peinliche Situation für das gesamte Schiedsrichterteam.

Endlich, der Videobeweis für den Videobeweis ist da! #GERCMR — FUMS (@fums_magazin) 25. Juni 2017

Die Leichtigkeit des Kapitäns: DFB-Aushilfskapitän Draxler scheint den Druck der Binde nicht sonderlich zu spüren. Der 23-Jährige übernahm nach einer schwachen ersten Hälfte zu Beginn der zweiten Halbzeit Verantwortung und leitete den Sieg durch seine Vorlage zur Führung durch Demirbay ein. In der Folge steuerte der Profi von Paris Saint-Germain das Spiel der jungen deutschen Mannschaft. Auch wenn er an den entscheidenden Szenen zu den beiden weiteren Treffern nicht direkt beteiligt war, zeigte er eine starke Leistung, die eines Kapitäns würdig war.