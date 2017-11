Entmachtung des Videobeweis-Chefs "Zum Schutz der Person Hellmut Krug"

Einen Tag nach der Absetzung von Videochef Hellmut Krug hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) betont, dass die Degradierung des 61-Jährigen nicht in Zusammenhang mit den jüngsten Vorwürfen stehe. "Die Entscheidung, Lutz Michael Fröhlich ab sofort mit der Projektleitung Video-Assistent zu beauftragen, ist keine Reaktion auf die in den Medien erhobenen Manipulationsvorwürfe gegen Hellmut Krug", sagte der DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann. Ob die Vorwürfe zutreffen, ließ der DFB erneut offen.

Krug war in der "Bild"-Zeitung vorgeworfen worden, in seiner Funktion als Supervisor in der Videozentrale in Köln unerlaubten Einfluss auf die Entscheidungen der Video-Assistenten genommen zu haben. Konkret ging es um das 1:1 von Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg am 28. Oktober. Der gebürtige Gelsenkirchener Krug soll den Video-Assistenten Marco Fritz zweimal bei Strafstoß-Entscheidungen zugunsten der Königsblauen überstimmt haben. Beide bestreiten diesen Vorwurf.

"Vielmehr ist es so, dass zuletzt immer wieder negative Dinge an Medien lanciert wurden, die mit der Person Hellmut Krug verbunden waren", sagte Zimmermann: "Egal, ob zu Recht oder Unrecht. Wir wissen im Moment nicht, wer das in die Welt setzt, aber es belastet natürlich die Gesamtsituation." Die Entscheidung sei deshalb zum Schutz des Schiedsrichterwesens, des Projekts Video-Assistent und "nicht zuletzt zum Schutz der Person Hellmut Krug getroffen" worden.

Krug hatte zuletzt auch seinen Platz in der DFB-Schiedsrichterkommission Elite verloren, nachdem Referee Manuel Gräfe schwere Anschuldigungen gegen ihn und seinen Funktionärskollegen Herbert Fandel erhoben hatte.