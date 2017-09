DFB-Akademie Rennbahn darf geräumt werden

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist dem Baustart seiner geplanten Leistungsakademie ein Stück näher gekommen. Einen Tag vor der geplanten Zwangsräumung des Frankfurter Rennbahngeländes, wo der DFB bauen will, hat der Bundesgerichtshof (BGH) den Antrag auf einstweilige Einstellung der Räumung zurückgewiesen. Der Antrag des Rennklubs sei "nicht begründet", hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Begründung des Gerichts. Die Stadt plant die Zwangsräumung für diesen Donnerstag (21. September).

Der Frankfurter Sportdezernent Markus Frank (CDU) zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung. "Das ist ein wichtiges Aufbruchssignal, dass die DFB-Akademie nach Frankfurt kommt", sagte er. Eigentlich sollte mit dem Bau der 140-Millionen-Euro teuren Akademie bereits im vergangenen Jahr begonnen werden, die Übergabe des Geländes verzögerte sich jedoch wegen des Rechtsstreits zwischen Stadt und Rennklub, der mittlerweile mehrere Gerichte beschäftigt.

Das Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) hatte im Juli den Einspruch des Rennklubs gegen die Räumungsklage der Stadt abgelehnt. Gegen dieses Urteil hat der Rennklub Revision eingelegt und zudem Vollstreckungsschutz beantragt.