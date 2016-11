Neubau in Frankfurt DFB-Akademie wird deutlich teurer

Der Bau der geplanten Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main wird deutlich teurer und sich deshalb weiter verzögern. DFB-Präsident Reinhard Grindel kündigte auf dem DFB-Bundestag in Erfurt die Einberufung eines Außerordentlichen Bundestages 2017 an, um über die Kosten der Akademie abzustimmen.

Ursprünglich sollten unter 100 Millionen Euro für den Neubau auf dem Gelände der Frankfurter Galopprennbahn ausreichen, zwischenzeitlich wurde das Budget schon auf 109 Millionen Euro erhöht. Jetzt wird eine Summe von mindestens 125 Millionen Euro gehandelt, dafür will sich die DFB-Spitze die Zustimmung der Basis einholen.

"Wir werden das in aller Ruhe diskutieren", sagte Grindel: "Wir werden ausführliche Veranstaltungen in den Regionalverbänden durchführen, um eine intensive Debatte zu ermöglichen." In der Akademie sollen alle sportlichen und logistischen Abläufe des Deutschen Fußball-Bundes zentralisiert werden.

"Wir müssen aufhören, diesen Bau nur als Umzugsprojekt zu sehen", sagte Grindel. "Wir werden dort einen neuen DFB bauen, nicht nur bezogen auf ein Gebäude, sondern wir müssen die gesamte Organisationsstruktur modernisieren."

Der aktuelle Mieter des Geländes, der Frankfurter Rennklub, zog vor das Landgericht Frankfurt, eine Entscheidung ist noch nicht absehbar. Der nächste Kammertermin ist am 7. November, die "Frankfurter Rundschau" berichtete von neun Gerichtsverfahren. Ursprünglich sollten 2018 die Bagger anrollen.