Nach Pyrotechnik-Vorfällen Harte DFB-Auflagen für Dortmunds Fans

Borussia Dortmund ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einem Zuschauer-Ausschluss auf Bewährung und einer Geldstrafe von 95.000 Euro verurteilt worden. Das gab der DFB bekannt.

Sollten sich Dortmunder Fans innerhalb einer Bewährungszeit bis zum 31. Mai 2018 erneut "erhebliche Vorfälle" leisten, wie es in der Mitteilung heißt, müsste der BVB bei einem Bundesliga-Auswärtsspiel ohne mitgereiste Fans antreten und dem Heimverein alle dadurch entstehenden Einnahmeverluste ersetzen.

Von den 95.000 Euro Geldstrafe darf die Borussia bis zu 30.000 Euro "für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden", teilte der DFB außerdem mit.

Die BVB-Fans dürfen zudem "Choreografien nur noch nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Verein durchführen", bei Auswärtsspielen sei zusätzlich die Abstimmung zwischen beiden Klubs erforderlich. "Wird davon abgewichen oder kommt es im Rahmen von Choreografien zu Pyrotechnik oder anderen unsportlichen Verhaltensweisen, dann sind bis Ende der Spielzeit 2017/2018 alle Dortmund-Choreografien verboten", zitiert der Verein auf seiner Homepage aus dem Urteilstext.

Verhängt wurde das Urteil, weil Dortmunder Fans in den vergangenen Monaten gleich in drei Fällen auffällig geworden waren: Während des DFB-Pokal-Finales gegen Eintracht Frankfurt wurde im Dortmunder Zuschauerblock massiv Pyrotechnik gezündet. Das gleiche war schon während des Halbfinal-Spiels beim FC Bayern München am 26. April passiert. Beim Bundesliga-Spiel am 8. April in München war es zudem zu Zwischenfällen mit BVB-Anhängern im Einlassbereich des Stadions gekommen, bei denen die Polizei einschreiten musste. Die Borussia hat das Urteil des DFB-Sportgerichts bereits akzeptiert.