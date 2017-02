DFB-Bewerbung für EM 2024 Konkurrenz aus der Türkei

Die Türkei macht dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) Konkurrenz im Rennen um die Ausrichtung der EM 2024. "Wir werden unsere Papier einreichen", sagte der türkische Verbandsboss Yildirim Demiroren während einer Pressekonferenz in der Verbandszentrale.

Die offiziellen Interessenbekundungen müssen bis zum 3. März bei der Europäischen Fußball-Union (Uefa) eingegangen sein. Neben der deutschen und der türkischen Bewerbung wird noch eine gemeinsame Kandidatur von Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden erwartet. Die Entscheidung über die Ausrichtung fällt das Uefa-Exekutivkomitee im September 2018.

Die Türkei hatte sich bereits erfolglos um die EM 2016 beworben, die Abstimmung gewann damals Frankreich mit 7:6 Stimmen. Vor der Wahl der Ausrichter für die paneuropäische EM 2020, die in 13 Städten stattfindet, hatte die Türkei ihre Bewerbung zurückgezogen.

Das DFB-Präsidium hatte am 20. Januar die offizielle deutsche Bewerbung beschlossen. Am 15. September will der DFB bekannt geben, mit welchen zehn Stadien der Verband ins Rennen gehen will. Bis Freitag müssen die Bewerberstädte ihre Bereitschaft erklären. Knapp 20 Stadien würden derzeit die Bedingung einer "Netto-Sitzplatzkapazität" von mindestens 30.000 Plätzen erfüllen.