Beschluss ohne Gegenstimme Grünes Licht für DFB-Akademie

Die Delegierten des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) haben den Bau der neuen Akademie in Frankfurt einstimmig bewilligt. Beim Außerordentlichen Bundestag des Verbands votierten alle 259 Abgeordneten für das teuerste Projekt in der DFB-Geschichte unter Leitung von Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff, der zum Direktor für Spitzenfußball befördert wird.

Nach jahrelangen rechtlichen Streitigkeiten zwischen der Stadt Frankfurt und dem Betreiber der bisherigen Galopprennbahn hofft der DFB auf einen Baubeginn im kommenden Sommer, kurz vor dem Abflug der Nationalmannschaft zur WM nach Russland. "Wir sind froh, dass wir das Maß an Rechtssicherheit haben, dass wir das Jahrhundertprojekt realisieren können", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. 2021 soll der Neubau spätestens bezugsfertig sein.

In der Akademie sollen die DFB-Administration untergebracht und die Trainer- und Jugendausbildung zentralisiert werden. Die Kosten sind nach aktuellen Schätzungen nochmals gestiegen - auf 123 Millionen Euro. Zur Kostendeckelung bei 150 Millionen Euro hat der DFB einen Vertrag mit einem Generalunternehmer abgeschlossen.

Regionalliga-Kompromiss verabschiedet

Zudem beschloss der DFB-Bundestag die Regionalliga-Reform. Nachdem die 21 Landesverbände sich am Donnerstag auf einen Kompromiss für die Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 verständigt hatten, stimmten die Delegierten der Übergangslösung zu. Künftig werden vier Mannschaften in die 3. Liga aufsteigen. 2020 soll eine viergleisige Regionalliga installiert werden.

In der Saison 2018/2019 und 19/2020 steigt der Meister der Regionalliga Südwest direkt auf. Der Meister der Regionalliga Nordost soll ebenfalls am Saisonende 2018/2019 direkt aufsteigen. Welcher Regionalliga-Meister den dritten festen Aufstiegsplatz in dieser Spielzeit erhält, wird vor der Saison per Auslosung festgelegt. Die übrigen beiden Meister der Spielzeit 2018/2019, die dann in der folgenden Saison einen festen Aufstiegsplatz erhalten, ermitteln in einer Relegation aus Hin- und Rückspiel den vierten Aufsteiger.