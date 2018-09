DFB-Chef Grindel ließ Länderspiel wegen Eintracht-Ultras verlegen

Das Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen Peru, das an diesem Sonntag in Sinsheim stattfindet (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), sollte ursprünglich in Frankfurt am Main ausgetragen werden. Aus Angst vor möglichen Störungen durch Fußballfans hat DFB-Präsident Reinhard Grindel die Begegnung jedoch von Frankfurt nach Sinsheim verlegen lassen. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, fürchtete der DFB-Chef, dass etwa Bengalo-Zündeleien der berüchtigten Hardcore-Fans von Eintracht Frankfurt negative Auswirkungen auf die deutsche Bewerbung für die Europameisterschaft 2024 haben könnten. Über die Vergabe der EM entscheidet der europäische Fußballverband am 27. September.

Die Verlegung geht aus einem E-Mail-Wechsel zwischen Grindel und seinem Stellvertreter Rainer Koch hervor. Ende Februar schrieb Grindel: "Ich halte das Risiko, dass wir bei dem Länderspiel ein Desaster erleben und dies kurz vor der Euro-Vergabe negative Auswirkungen hat, einfach für zu hoch, weil für mich die Frankfurter Ultraszene viel zu unberechenbar ist."

Koch hielt dagegen: Es könne viel mehr Ärger geben, wenn herauskomme, "dass wir Frankfurt abgelehnt haben, obwohl Frankfurt jetzt in der Abfolge der Länderspielstandorte klar an der Reihe ist". Doch Grindel setzte sich durch, das Spiel wurde nach Sinsheim verlegt.