Ausgleich in letzter Minute Deutschland bleibt 2017 unbesiegt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich im Testspiel 2:2 (0:1) von Frankreich getrennt. Die beiden Treffer für den Siebten der Fifa-Weltrangliste erzielte Alexandre Lacazette (34. und 71. Minute). Timo Werner sorgte mit seinem siebten Tor im zehnten Länderspiel für den zwischenzeitlichen Ausgleich (56.), ehe der eingewechselte Lars Stindl in der Nachspielzeit den Endstand erzielte (90.+3). Damit ist die DFB-Elf auch im 21. Länderspiel in Serie ungeschlagen (16 Siege, fünf Remis). Zuletzt verlor sie beim Aus im EM-Halbfinale 2016 gegen Frankreich.

In den ersten 45 Minuten hatte Deutschland zwar mehr vom Spiel (60:40 Prozent Ballbesitz), doch gefährliche Szenen konnte die DFB-Auswahl nur selten kreieren. Neben einer frühen Chance von Mesut Özil, die wegen einer Abseitsposition von Werner abgepfiffen wurde (3.), wurde die vielversprechendste Schussmöglichkeit des Spielmachers vom FC Arsenal von einem französischen Abwehrbein geblockt (28.).

Der EM-Zweite aus Frankreich erspielte sich hingegen über Umschaltsituationen mehrere Chancen. Blaise Matuidi traf mit einem Volleyschuss aus spitzem Winkel zunächst ans Außennetz (7.). Im Anschluss an einen Ballverlust von Ilkay Gündogan parierte DFB-Keeper Kevin Trapp, der sein zweites Länderspiel bestritt, einen Distanzschuss von Lacazette aus 20 Metern (19.) ebenso wie einen Abschluss von Kylian Mbappé. Der 18 Jahre alte Flügelstürmer von PSG, der sich zuvor im Eins-gegen-Eins gegen Sami Khedira durchgesetzt hatte (33.), verzog kurz vor der Halbzeitpause einen Flachschuss von der Strafraumgrenze (44.).

Beim Führungstor der Franzosen war Trapp allerdings machtlos: Nach einem Seitenwechsel legte Lucas Digne kurz auf Anthony Martial ab, der anschließend Niklas Süle ins Leere laufen ließ und zu Lacazette passte. Der Arsenal-Angreifer hatte aus wenigen Metern kein Problem, den Ball im leeren Tor unterzubringen.

Im zweiten Durchgang agierte die Mannschaft von Joachim Löw präziser im Passspiel. Bei einem Konter bediente Özil den eingelaufenen Werner. Der Leipziger Stürmer, der beim Test gegen England (0:0) zuletzt noch mehrere Großchancen vergeben hatte, tunnelte Mandanda nervenstark. Einen direkten Freistoß zirkelte Toni Kroos an die Latte (70.). Mitten in die deutsche Drangphase traf Lacazette zu seinem zweiten Tor, nachdem ihn Mbappé in Szene gesetzt hatte. Zuvor hatte Martial mit einem Aufsetzer keinen Erfolg gehabt (58.). Das Unentschieden rettete der Gladbacher Stindl, der von Rückkehrer Mario Götze mit einem Direktpass freigespielt worden war.

Nach der perfekten WM-Qualifikation und den zwei Testspielen gegen England und Frankreich stehen für die deutsche Mannschaft vor dem WM-Start noch zwei Härtetests an: Sie trifft am 23. März 2018 in Düsseldorf auf Spanien, vier Tage später ist Rekordweltmeister Brasilien in Berlin der Gegner.

Deutschland - Frankreich 2:2 (0:1)

0:1 Lacazette (34.)

1:1 Werner (56.)

1:2 Lacazette (71.)

2:2 Stindl (90.+3)

Deutschland: Trapp - Can (83. Stindl), Hummels (46. Rüdiger), Süle, Plattenhardt - Khedira (75. Rudy), Kroos - Draxler, Gündogan (65. Götze), Özil - Werner (85. Wagner)

Frankreich: Mandanda - Jallet (64. Pavard), Varane (82. Kurzawa), Umtiti, Digne - Rabiot - Tolisso , Matuidi (64. N'Zonzi) - Mbappé , Martial - Lacazette (75. Griezmann)

Schiedsrichter: Cakir (Türkei)

Gelbe Karten: Wagner / -

Zuschauer: 36.980