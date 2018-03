Sieg gegen Deutschland Brasilien revanchiert sich für Halbfinal-Aus bei WM

Brasilien hat sich rund zehn Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) knapp gegen Deutschland durchgesetzt. Beim 0:1 (0:1) erzielte Gabriel Jesus den einzigen Treffer des Tages (37. Minute). Damit nahm der fünffache Weltmeister erfolgreich Revanche für die 1:7-Niederlage im WM-Halbfinale 2014.

Für die DFB-Elf war es die erste Niederlage seit dem EM-Aus gegen Frankreich (0:2) am 7. Juli 2016. Seitdem war das Team 22 Spiele in Folge ungeschlagen geblieben.

Deutschland trat ohne Thomas Müller und Mesut Özil an. Anstelle der beiden Mittelfeldspieler liefen Leon Goretzka und Leroy Sané auf. Brasilien musste auf seinen Superstar verzichten: Neymar stand dem fünffachen Weltmeister wegen eines Mittelfußbruchs nicht zur Verfügung. Trainer Tite konnte im Sturm dennoch ein Top-Trio aufbieten. Neben Jesus (Manchester City) stürmten Philippe Coutinho (FC Barcelona) und Willian (FC Chelsea).

In der ersten Hälfte deuteten beide Teams ihre Spielstärke an, echte Chancen ergaben sich aber dennoch kaum - bis zur 37. Minute. Willian spielte sich auf der rechten Seite frei und bediente den im Zentrum mitgelaufenen Jesus. Der Angreifer von Manchester City köpfte aus kurzer Distanz ein, Torhüter Kevin Trapp machte in seinem dritten Länderspiel beim Gegentreffer eine unglückliche Figur. Die DFB-Elf blieb ohne Schuss auf das gegnerische Tor.

Auch nach Wiederbeginn waren es vor allem die Brasilianer, die Gefahr ausstrahlten. In der 55. Minute parierte Trapp einen Schuss von Paulinho aus kurzer Distanz, wenige Augenblicke später verfehlte Coutinho das Tor nur knapp (57.). Bundestrainer Joachim Löw wirkte unzufrieden und nahm einen Dreifachwechsel in der Offensive vor - jedoch ohne den gewünschten Effekt.

Im ausverkauften Olympiastadion fehlten dem amtierenden Weltmeister auch in der Schlussphase die Ideen. Brasilien hatte keine Probleme, das Resultat über die Zeit zu bringen.

Deutschland - Brasilien 0:1 (0:1)

0:1 Gabriel Jesus (37.)

Deutschland: Trapp - Kimmich, Rüdiger, Boateng (68. Süle), Plattenhardt - Gündogan (81. Werner), Kroos - Goretzka (61. Brandt), Draxler, Sané (61. Stindl) - Gomez (62. Wagner)

Brasilien: Alisson - Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro - Willian, Paulinho, Fernandinho, Coutinho (73. Douglas Costa) - Gabriel Jesus

Schiedsrichter: Jonas Eriksson

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: