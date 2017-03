Frauenfußball-Turnier Jones-Elf gelingt doch noch ein Sieg

Die deutschen Fußball-Frauen haben das Vier-Nationen-Turnier in den USA mit einem Sieg gegen England abgeschlossen. Der Olympiasieger bezwang am Dienstag in Washington den WM-Dritten 1:0 (1:0). Der Siegtreffer gelang Anja Mittag in der 44. Spielminute. Es war das 50. Länderspieltor für die Stürmerin des VfL Wolfsburg.

Zuvor hatte die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones zum Auftakt gegen Gastgeber USA 0:1 verloren und gegen Frankreich 0:0 gespielt. Der SheBelieves Cup galt als erste Standortbestimmung auf dem Weg zur Europameisterschaft im Sommer in den Niederlanden.