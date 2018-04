Beim Debüt des Interims-Bundestrainers Horst Hrubesch machte die DFB-Auswahl mit einem 4:0 (2:0) im WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien in Halle/Saale den ersten Schritt aus der Formkrise. Vor 4564 Zuschauern traf die 20-jährige Lea Schüller von der SGS Essen gleich vierfach (4.Minute /31./68./79.)

Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen eroberten die Olympiasiegerinnen die Führung in Gruppe 5 von Island (10) zurück, das allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. In seiner nächsten Partie muss der zweimalige Welt- und achtmaligen Europameister auf dem Weg zur WM 2019 in Frankreich am Dienstag (16 Uhr/TV: ZDF) mit einem Sieg in Slowenien nachlegen.

Wer die deutschen Fußballerinnen nach dem planmäßig bereits am Mittwoch endenden Hrubesch-Intermezzo übernimmt, ist noch offen. Als Top-Kandidatin gilt wegen ihrer erfolgreichen Arbeit als Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die 125-fache deutsche Nationalspielerin ist seit Februar 2012 Trainerin der Eidgenossinnen.