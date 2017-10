DFB-Frauen nach der Pleite gegen Island "Es muss jetzt knallen"

Die Jahre der internationalen Dominanz sind endgültig vorbei, die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft rutscht seit dem Olympiasieg 2016 immer tiefer in die Krise. Nach dem desolaten Auftritt beim 2:3 gegen Island forderte Stürmerin Alexandra Popp nun eine interne Aussprache. "So geht es nicht weiter. Es muss knallen innerhalb des Teams", sagte die 26-Jährige vom VfL Wolfsburg nach der historischen Niederlage.

Erstmals nach 20 Jahren und 68 EM- und WM-Qualifikationsspielen ging die DFB-Auswahl als Verlierer vom Platz. "Wir machen gerade alles kaputt, was wir uns im deutschen Frauenfußball über Jahre aufgebaut haben", schimpfte Popp, die eine der wenigen war, die sich gegen die Niederlage stemmte.

Bundestrainerin Steffi Jones zeigte sich nach der Niederlage wütend: "Man kann von einem Tiefpunkt sprechen", sagte die 44-Jährige. "Die Ampel ist auf Rot. Wir müssen sehen, dass wir uns schnell aus dem Tal wieder herausspielen", forderte Jones, die aber weniger die Schuld bei sich suchte, sondern vor allem die Spielerinnen als Schuldige ausmachte: "Es ist sehr ärgerlich. Wir haben die Mannschaft bestens vorbereitet. Sie wusste, was sie erwartet, und wollte alles geben. Aber das war nicht der Fall. Den Worten müssen auch mal Taten folgen."

Jones, die trotzt des Aus im EM-Viertelfinale gegen Dänemark weiter das Vertrauen der DFB-Führung bekam und deren Vertrag bis 2019 verlängert wurde, schaffte es seitdem nicht, der verunsicherten Elf eine Struktur zu verleihen.

Bei der EM agierten die DFB-Frauen taktisch noch mit einer Mittelfeld-Raute, in den Qualifikationsspielen gegen Slowenien und Tschechien mit einem flachen 4-4-2, nun stellte Jones wieder auf das 4-2-3-1 ihrer Vorgängerin Silvia Neid um. Dabei zeigte sich DFB-Präsident Reinhard Grindel nach der EM-Analyse noch überzeugt, dass Jones "die sportlichen Konzepte und die Kompetenz hat, um die WM 2019 als nächste große Herausforderung erfolgreich anzugehen".

Alexandra Popp nahm das Trainerteam ihrerseits in Schutz. "Wir waren auf alles vorbereitet, setzen es aber nicht um." Gegen Färöer am Dienstag in Aspach fordert Jones nun eine Reaktion: "Da erwarte ich die richtige Antwort - und mehr."

Die ist allerdings auch nötig: Nur die sieben Gruppen-Ersten qualifizieren sich direkt für die WM 2019 in Frankreich. Die vier besten Gruppen-Zweiten spielen dann in Playoff-Partien den letzten europäischen Startplatz aus. Aktuell sind die deutschen Frauen Dritte - und würden damit die Weltmeisterschaften erstmals verpassen.