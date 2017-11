DFB-Frauen schlagen Frankreich Diesen Sieg hat Steffi Jones gebraucht

Im letzten Länderspiel des Jahres 2017 hat das deutsche Fußballnationalteam der Frauen einen wichtigen Prestigeerfolg gefeiert. Gegen Frankreich, seit Jahren konstant in der Weltspitze und WM-Gastgeber 2019, gewann die Elf der in der Kritik stehenden Bundestrainerin Steffi Jones 4:0 (3:0).

Stürmerin Alexandra Popp hatte vor dem Freundschaftsspiel in Bielefeld eine Reaktion nach dem Viertelfinal-Aus bei der EM 2017 und den zum Teil schwachen Ergebnissen in der WM-Qualifikation angekündigt. Und die Spielerin des VfL Wolfsburg hielt Wort, Popp traf doppelt (21. Minute/44.). Den dritten Treffer in der ersten Hälfte erzielte Svenja Huth (39.), die nach der Pause nachlegte (53.).

Vor Popps Führungstreffer per Kopfball nach Vorlage von Dzsenifer Maroszán überzeugten die DFB-Frauen bei der Rückkehr ins bewährte 4-2-3-1 kämpferisch, danach war auch ein spielerischer Fortschritt zu erkennen.

Popp bereitete Huths 2:0 vor und staubte nach einem abgefälschten Schuss von Tabea Kemme ab. Huths zweites Tor war ein sehenswerter Fernschuss, der wegen einer Abseitsposition jedoch nicht hätte zählen dürfen. Die Französinnen kamen nur selten vor das Tor von Almut Schult, Eugénie Le Sommer verschoss zudem einen Foulelfmeter (85.).

Weiter geht es Anfang April 2018 in der WM-Qualifikation gegen Tschechien und Slowenien. Dann muss das DFB-Team wieder gewinnen, um sich direkt für das Turnier in Frankreich qualifizieren zu können. In der Gruppe 5 führt Deutschland zwar die Tabelle mit neun Punkten an, Island hat bei sieben Punkten aber ein Spiel weniger absolviert.

Deutschland - Frankreich 4:0 (3:0)

1:0 Popp (21.)

2:0 Huth (39.)

3:0 Popp (44.)

4:0 Huth (53.)

Deutschland: Schult - Maier, Hendrich, Peter, Faißt - Marozsán, Kemme (78. Gwinn) - Huth (78. Schüller), Dallmann, Islacker (72. Blässe) - Popp (89. Elsig).

Frankreich: Gerard - Mbock Bathy, Georges (46. Torrent), Renard, Majri - Geyoro, Henry - Nadjim (46. Diallo), Le Garrec (46. Diani), Le Sommer - Delie (67. Sarr).

Schiedsrichterin: Watson (Schottland)

Gelbe Karten: - / Torrent

Besonderes Vorkommnis: Le Sommer verschießt Foulelfmeter (85.)

Zuschauer: 6505