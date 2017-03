DFB-Gegner Aserbaidschan Eine heikle Reise

Vom Land Aserbaidschan nimmt die Weltöffentlichkeit gewöhnlich nur bei zwei Themen Notiz: Wenn es um Sport geht oder um die Menschenrechte. Das Eine wird in Aserbaidschan möglichst hoch gehalten, das Andere denkbar niedrig. Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu ihrem WM-Qualifikationsspiel (Sonntag, 18 Uhr MEZ; High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL)nach Baku reist, kommen sich die beiden Themen nahe.

So sollte es zumindest nach Ansicht der SPD-Bundestagsfraktion sein. Unter der Überschrift "Nationalmannschaft in Baku: Menschenrechte beim Sport nicht ausblenden", haben Frank Schwabe, der menschenrechtspolitische Sprecher der Fraktion, und seine sportpolitische Kollegin Michaela Engelmeier eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, in der sie den DFB auffordern, "dass er sich des besonderen Austragungsorts bewusst ist und sich klar dazu positioniert". Die beiden Politiker befürchten, dass Präsident Ilham Alijew, dessen Familienclan das Land seit Jahrzehnten unter der Knute hält, "das Spiel vermutlich zu seinem Nutzen einsetzen wird".

Tatsächlich werden in dem Land Oppositionelle und Journalisten verfolgt, ins Gefängnis gesteckt oder unter Arrest gestellt. So wie es mit der bekannten Journalistin Khadija Ismayilova geschehen ist, die für ihre dem Regime missliebigen Recherchen erst verhaftet und dann arrestiert wurde. Bis heute darf sie das Land nicht verlassen.

DPA 2015 wurden die Ringer bei den European Games bejubelt

Gleichzeitig putzt Präsident Alijew Aserbaidschan als internationalen Sport-Standort heraus. Seit 2016 dreht die Formel 1 ihre Runden durch Baku (das Rennen nennt sich auch noch "Der Große Preis von Europa"), im Jahr zuvor feierten die ohnehin umstrittenen European Games ihre Premiere in der Hauptstadt, 2020 ist Baku Austragungsstätte von wahrscheinlich vier Spielen der europaweiten Fußball-EM. Im Gegenzug zeigte sich der staatliche Energiekonzern Socar als großzügiger Sponsor der Uefa bei der EM 2016.

All dies kann nur mit der gnädigen Mithilfe der großen Sportverbände geschehen. Die European Games sicherte sich der Präsident dank seiner besonderen Beziehungen zu dem berüchtigten IOC-Funktionär Pat Hickey, IOC-Boss Thomas Bach wurde bereits mehrfach in Baku freundlich empfangen, Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone spann die Fäden, um Baku in den Grand-Prix-Zirkus einzubinden. Und auch zu den Fußballpaten Joseph Blatter und Michel Platini unterhielt Alijew beste Kontakte.

Hickey, Ecclestone, Blatter und Platini sind mittlerweile nicht mehr in Amt und Würden, sie sind über sich selbst und ihre krummen Geschäfte gestolpert, Alijew ist immer noch da.

"Hoffnung aufgegeben, Botschaften zu vermitteln"

Aus dem Sport hört man zu solchen Anlässen gerne das Argument, solche Großveranstaltungen könnten dazu beitragen, die Menschenrechtslage im Land zu lockern. Bewiesen ist dies bislang durch nichts. Weder in Peking, wo 2008 Olympische Sommerspiele waren, noch in Russland, das mit Sotschi Gastgeber für die Winterspiele 2014 war, haben sich die Dinge zum Besseren bewegt. Im Gegenteil. Ismayilova sagte der ARD-Sportschau in einem Skype-Interview dieser Tage, sie habe "mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, dass durch ein Fußballspiel noch Botschaften vermittelt werden können".

Getty Images Seit 2016 braust die Formel 1 durch Baku

Für den DFB sind Reisen wie die am Sonntag nach Baku oder im Sommer nach Russland zum Confed-Cup eine durchaus heikle Angelegenheit, man ist sich bewusst, dass "das Sportliche von der Politik überlagert wird", wie es aus DFB-Kreisen heißt. Wobei der Verband selbst allerdings möglichst wenig dazu beiträgt. Offiziell hört man aus der DFB-Zentrale bisher nur gesammeltes Schweigen, die Delegation will das Spiel am Sonntag nicht nur möglichst erfolgreich, sondern auch möglichst geräuschlos hinter sich bringen.

Zumindest Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat sich auf Anfrage der ARD-Sportschau geäußert. Als Team versuche man auf solchen Reisen "die eigenen Werte darzustellen, das ist schon etwas, das Gehör findet". Ansonsten "sollte man aber auch nicht die Arbeit der Politik übernehmen", sagte er. Sein Motto: "Werte vertreten, es aber nicht übertreiben."