Fußball-Nationalmannschaft Löw holt Sandro Wagner zurück

Mit Rückkehrer Jérôme Boateng, aber ohne die angeschlagenen Weltmeister Sami Khedira und Mesut Özil sowie Mario Götze soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft den letzten Schritt nach Russland gehen. Bundestrainer Joachim Löw berief Abwehrchef Boateng in sein 23-köpfiges Aufgebot für das WM-Qualifikationsspiel am 5. Oktober in Belfast gegen Nordirland sowie den Abschluss drei Tage darauf in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan.

Khedira (Oberschenkelprobleme) und Özil (Kniebeschwerden) sind wegen leichterer Blessuren nicht dabei. Er gehe davon aus, dass sich beide "während der Länderspielphase gut auskurieren werden", sagte Löw: "Das ist im Moment wichtiger für sie. Entscheidend für uns ist, dass die Spieler im nächsten Jahr topfit sind." Deshalb fehle auch der beim BVB nach langer Pause gerade erst zurückgekehrte Götze.

Verzichten muss Löw außerdem auf Kapitän Manuel Neuer (Fußbruch) und Jonas Hector (Syndesmoseriss), Mario Gomez (Sprunggelenk), Marco Reus (Kreuzband) und Benedkit Höwedes (Oberschenkel).

Gomez' Platz im Aufgebot nimmt der Hoffenheimer Sandro Wagner ein, der nach dem Confed-Cup-Erfolg im Sommer bei den Septemberspielen in Tschechien (2:1) und gegen Norwegen (6:0) nicht berücksichtigt worden war. Als Ersatz für Hector holte Löw Marvin Plattenhardt zurück, einen weiteren Confed-Cup-Sieger. Shootingstar Timo Werner ist ebenso dabei wie die zuletzt fehlenden Leroy Sane und Shkodran Mustafi.

"Wir haben bislang eine sehr starke Qualifikation gespielt, dabei soll es auch bleiben. An unserem Ziel, zehn Siege einzufahren, halten wir fest", sagte Löw, dessen Mannschaft die Gruppe C mit fünf Punkten Vorsprung auf Nordirland anführt.