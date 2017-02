Nach Vorfällen gegen Leipzig DFB will Dortmunder Südtribüne sperren

Wenn es nach dem Willen des DFB-Kontrollausschusses geht, muss Borussia Dortmund bei einem der kommenden Bundesligaheimspiele auf die Unterstützung der Fans auf der bekannten Südtribüne verzichten. Grund sind Vorfälle beim Spiel gegen RB Leipzig, als Protagonisten der Gastmannschaft auf vielen Transparenten geschmäht worden waren. Da ein vorheriger Zuschauerausschluss, der gegen den Verein verhängt worden war, nur zur Bewährung ausgesetzt war, soll jetzt die gesamte Tribüne gesperrt werden. Außerdem soll der BVB 100.000 Euro Strafe zahlen.

Betroffen wären fast 25.000 Fans auf der größten Stehtribüne Europas, darunter viele Dauerkartenbesitzer. Der Verband stützt seine Anklage auf die gegen Leipzig gezeigten Banner und Transparente: "Eine derartige Verunglimpfung und Diffamierung von einzelnen Personen und Vereinen durch Transparente und Schmähgesänge ist nicht hinnehmbar und muss konsequent sanktioniert werden", sagte der Ausschussvorsitzende Anton Nachreiner. Nachreiner forderte ein "massiveres Eingreifen der DFB-Organe".

Die gewalttätigen Ausschreitungen außerhalb des Stadions fallen hingegen nicht in den Verantwortungsbereich des DFB. Vor dem Spiel gegen Leipzig waren Dortmunder Fans dem Verband in der laufenden Saison bereits wegen Schmähgesängen im Spiel gegen Hoffenheim und der Verwendung von Pyrotechnik beim Spiel in Mainz aufgefallen.

Der zuvor bereits verhängte und zur Bewährung ausgesetzte Teilausschluss von Zuschauern war nach massivem Einsatz von Pyrotechnik durch BVB-Fans beim Pokalfinale in Berlin erfolgt. Borussia Dortmund hat nach Angaben des Verbands bis Montag Zeit, sich zum Strafantrag zu äußern. Der Verein kündigte an, den Antrag "sorgfältig zu prüfen". Stimmt der BVB zu, wird das Urteil rechtskräftig. Andernfalls käme es zu einer mündlichen Verhandlung.