Länderspieltermine im November DFB testet gegen Frankreich

Nach der direkten WM-Qualifikation Frankreichs kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihre Testspielpläne konkretisieren. Der Weltmeister wird am 14. November in Köln gegen die Franzosen antreten.

Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps sicherte sich am Dienstagabend durch ein 2:1 gegen Weißrussland den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation für die WM im kommenden Jahr in Russland. Als Gruppenzweiter hätte der Weltmeister von 1998 im November Playoff-Spiele bestreiten müssen und wäre als deutscher Testspielgegner ausgefallen. Als Ersatzgegner war in der DFB-Planung die Niederlande vorgesehen. Am 10. November spielt die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw zudem im Londoner Wembleystadion gegen England.

Auch im Frühjahr 2018 hat der DFB bereits zwei hochkarätige Testspielgegner eingeplant: Am 23. März testet man in Düsseldorf gegen Spanien, vier Tage darauf in Berlin gegen Rekordweltmeister Brasilien.