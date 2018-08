BFC Dynamo (Regionalliga) - 1. FC Köln (2. Liga) 1:9 (1:4)

Ganz kurz durfte der BFC Dynamo von einer Pokalsensation gegen den 1. FC Köln träumen. Dann erlebten die Berliner ein Debakel. 120 Sekunden nachdem Patrik Twardzik den Außenseiter in Führung gebracht hatte, begann das Kölner Schützenfest.

Simon Terodde drehte die Partie mit einem Blitz-Hattrick innerhalb von 20 Minuten (21., 34., 41.), Dominick Drexler erhöhte noch vor der Pause auf 4:1 (44.). Nach der Pause legte Marcel Risse mit einem direkt verwandelten Freistoß durch eine sehr löchrige Berliner Mauer nach (58.). Die weiteren Treffer erzielten Vincent Koziello (61.), erneut Drexler (66.), Terodde (78.) mit seinem vierten Tor des Tages und Louis Schaub (86.).

Viktoria Köln (Regionalliga) - RB Leipzig (Bundesliga) 1:3 (1:0)

Emil Forsberg rettet Leipzig: RB hat sein Spiel gegen den Regionalligisten Viktoria Köln 2:1 gewonnen, brauchte aber bis zur 69. Spielminute, um in Führung zu gehen. In der ersten Halbzeit brachte der Favorit keinen Schuss aufs Tor. Viktoria ging verdient mit einem schön herausgespielten Konter nach Balleroberung in der eigenen Hälfte in Führung: Patrick Koronkiewicz sprintete über rechts, spielte Leipzigs Dayot Upamacano aus und legte für Timm Golley auf, der sich die Chance nicht nehmen ließ und sein Team mit links in Führung brachte (39.)

Es dauerte bis zur 61. Minute, bis RB durch eine kuriose Szene ausgleichen konnte: Nach einem Pfostenkopfball von Lukas Klostermann und mehreren Paraden des Kölner Torhüters gelangte der Ball zu Yussuf Poulsen, der den Ball aus kurzer Entfernung über die Linie drückte. Innerhalb weniger Minuten legte Emil Forsberg nach (69.) und drehte das Spiel für den Bundesligisten. Nach einer Rote Karten für Marcelo Saracchi standen die Gäste in den letzten 13 Minuten in Unterzahl auf dem Platz, doch Köln konnte nicht mehr zurückkommen. Jean-Kévin Augustin traf in der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand(90.+3).

Karlsruher SC (3. Liga) - Hannover 96 (Bundesliga) 0:6 (0:3)

Keine Überraschung in Karlsruhe: Gleich drei Neuzugänge hatte Trainer André Breitenreiter für die erste Elf nominiert: Kevin Wimmer, Walace und Takuma Asano waren von Beginn an dabei. Wimmer, der von Stoke City nach Hannover gewechselt ist, brachte sein Team in Führung. Nach einem Freistoß von Pirmin Schwegler kam KSC-Keeper Benjamin Uphoff aus dem Tor, erreichte den Ball aber nicht. Wimmer profitierte und traf aus zehn Metern per Kopf (17.). Auch den zweiten Treffer für die Gäste durch Ihlas Bebou (31.) bereitete Schwegler vor. Das 3:0 durch Niclas Füllkrug (41.) fiel nach Foulelfmeter, die weiteren Tor für 96 erzielten Asano (51.) und Henrik Weydandt (85.,90.).

TSV Steinbach Haigar (Regionalliga) - FC Augsburg (Bundesliga) 1:2 (0:1)

Der FC Augsburg hat sich beim Regionalligisten Steinbach Haigar lange Zeit sehr schwer getan, ist letztlich aber doch ungefährdet in die zweite Runde eingezogen. Zunächst lief für die Augsburger alles nach Plan. Marco Richter stoppte einen langen Ball von Jeffrey Gouweleeuw mit der Brust und traf mit einem Schuss aus der Drehung ins kurze Eck (14.). Doch Steinbach ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und kam zu Beginn der zweiten Hälfte durch einen Kopfballtreffer von Nico Herzig zum Ausgleich (55.). Steinbach hatte sogar Chancen, in Führung zu gehen, lief dann aber in einen Konter, den André Hahn per Kopf zum 2:1 vollendete (65.).

TuS RW Koblenz (Oberliga) - Fortuna Düsseldorf (Bundesliga) 0:5 (0:4)

Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat mit einem souveränen Sieg Selbstvertrauen für das Projekt Klassenerhalt gesammelt. Beim Fünftligisten TuS RW Koblenz brachte der Kongolese Dodi Lukebakio die Fortuna mit einem Doppelpack früh 2:0 in Führung (9., 12.). Nach zwei weiteren Treffern von Marvin Duksch (32.) und Kevin Stöger (44.) war die Partie schon zur Pause entschieden. In der zweiten Hälfte sorgte der Belgier Benito Raman für den Endstand (61.). In sechs Tagen (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) empfängt Düsseldorf zum Auftakt in die Bundesliga-Saison den FC Augsburg.

Weiche Flensburg (Regionalliga) - VfL Bochum (2. Liga) 1:0 (1:0)



Für den VfL Bochum ist die Pokalsaison schon wieder beendet. Der Zweitligist blamierte sich bei Weiche Flensburg. Das Tor des Tages erzielte Kevin Schulz mit dem rechten Knie (34.). Die Bochumer liefen zwar an und hatten wesentlich mehr Ballbesitz, schafften es aber nicht, die kompakte Abwehr des Viertligisten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

BSG Chemie Leipzig (Oberliga) - Jahn Regensburg (2. Liga) 2:1 (0:1)

Lok Stendal (Oberliga) - Arminia Bielefeld (2. Liga) 0:5 (0:1)

SSV Jeddeloh II (Regionalliga) - 1. FC Heidenheim (2. Liga) 2:5 (0:3)

