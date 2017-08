DFB-Pokal Magdeburg wirft Augsburg raus

Der FC Augsburg ist als zweiter Bundesligist nach dem Hamburger SV in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Die Augsburger unterlagen bei Drittligist 1. FC Magdeburg 0:2 (0:0). Die Treffer des Gastgebers erzielten Christian Beck nach 87 Minuten und Tobias Schwede in der ersten Minute der Nachspielzeit. Schon 2014 war der FCA beim damaligen Regionalligisten in der ersten Runde durch eine 0:1-Niederlage aus dem Pokal geflogen.

Der Bundesligist ließ die Gastgeber kommen, geriet dabei aber schon frühzeitig unter Druck. 20 Minuten lang berannten die Magdeburger das von Marvin Hitz gehütete Tor der Schwaben. Hitz erwies sich in einer immer mehr verunsichert wirkenden Mannschaft als Einziger mit Normalform. Gegen Michel Niemeyer (3. Minute/34.), Marius Sowislo und Christian Beck (45.) klärte er in höchster Not.

Nach der Pause gestaltete Augsburg die Partie zwar offener, Möglichkeiten entstanden aber nur bei Kontersituationen. Seidel im Tor der Gastgeber rettete gegen Heller (48.), Finnbogason (52.) und Schmidt (69.). Magdeburg war zwar weiter die überlegene Mannschaft, klare Chancen aber blieben bis in die Schlussminuten aus. Dann wurden sie aber durch Beck und Schwede konsequent genutzt.

Für eine weitere Überraschung sorgte Drittligist SV Wehen-Wiesbaden, der den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue 2:0 (2:0) besiegte: Wehen erspielte sich durch Treffer von David Blacha (6.) und Stephan Andrist (7.) schnell eine komfortable 2:0-Führung. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss. Aue spielte nach Wiederbeginn deutlich offensiver, Dimitrij Nazarov Lattentreffer nach einem Freistoß war jedoch die beste Chance (64.).