DFB-Pokal Leipzig wirft Wolfsburg raus

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

Leipzig hat erstmals in seiner kurzen Vereinshistorie das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der 2009 gegründete Bundesligist ging im einseitigen Duell mit dem VfL früh in Führung: Matheus Cunha, der den angeschlagenen Timo Werner im Sturm vertrat, erzielte in der 10. Minute das 1:0. Der 19-Jährige gab in der ersten Hälfte vier Schüsse ab - und damit genau so viele wie die gesamte Wolfsburger Mannschaft.

Wer mit einer Reaktion der Gäste gerechnet hatte, täuschte sich: Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufgehört hatte - mit stürmenden Leipzigern. Unter anderem vergab Marcel Sabitzer die Gelegenheit aufs zweite Tor (50. Minute). Der VfL hatte hinten Glück und in Koen Casteels einen starken Keeper. Vorne erspielte er sich nach der Pause keine wirklich klare Torchance.

Holstein Kiel - FC Augsburg 0:1 (0:0)

Kiel ist Fünfter der Zweiten Liga, Augsburg 15. der Bundesliga, man hatte also einen sportlichen Unterschied zwischen diesen Mannschaften erwartet. Den gab es zwar auch, aber anders als gedacht: Kiel erspielte sich zahlreiche Gelegenheiten, war aber nachlässig vor dem Augsburger Tor.

Kingsley Schindler scheiterte am Pfosten (36.), Janni Serra schoss über das Tor (53.), auch Masaya Okugawa vergab freistehend die Chance zur Führung für den Außenseiter (56.). Das Klischee, dass eine Mannschaft bestraft wird, wenn sie ihre Gelegenheiten ungenutzt lässt, bestätigte sich: Michael Gregoritsch erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer (85.). Es war einer von zwei Schüssen des FCA, die aufs Tor kamen.

Werder Bremen sowie die Zweitligisten HSV, Heidenheim und Paderborn sind ebenfalls für das Viertelfinale am 2. und 3. April qualifiziert. Am Abend trifft zudem Hertha BSC auf den FC Bayern, Schalke 04 trifft auf Fortuna Düsseldorf (jeweils 20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Die Viertelfinalpartien werden am Sonntag ausgelost (ab 18.15 Uhr, TV: Das Erste).