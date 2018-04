So stand am Ende die höchste Leverkusener Heimniederlage gegen den FC Bayern seit 1984, weil Herrlichs Mut zum Risiko nicht belohnt, sondern bitter bestraft wurde. In den Bundesligaspielen gegen Leipzig und Frankfurt machten sich Herrlichs Umstellungen in der Halbzeitpause jeweils bezahlt, und Bayer konnte die Partien in der zweiten Hälfte für sich entscheiden. Gegen die Münchner gelang das nicht, weil sie mindestens eine Klasse besser sind als jede andere deutsche Mannschaft.