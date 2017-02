DFB-Pokal-Auslosung Bayern trifft auf Schalke, Lotte empfängt Dortmund

Im DFB-Pokal-Viertelfinale kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern und Schalke 04. Am vergangenen Wochenende erkämpfte sich Schalke in München ein 1:1. Im Kampf um den Halbfinaleinzug muss es einen Sieger geben.

Favoriten-Schreck Lotte bekommt es in der Runde der letzten Acht mit Borussia Dortmund zu tun. Die Sportfreunde haben auf ihrem Weg ins Viertelfinale Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München aus dem Pokal geworfen. Der BVB, der sich sowohl in der zweiten Runde als auch im Achtelfinale erst im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte, soll das nächste prominente Opfer des Drittligisten werden.

Der Hamburger SV empfängt nach dem überzeugenden Heimsieg gegen den 1. FC Köln im Viertelfinale mit Borussia Mönchengladbach den nächsten Gast aus dem Rheinland. Zweitligist Arminia Bielefeld muss auswärts bei Eintracht Frankfurt ran.

Die Partien werden am 28. Februar und 1. März ausgetragen. Das Finale in Berlin findet am 27. Mai 2017 statt.

Das Viertelfinale im Überblick:

Bundesliga gegen Bundesliga:

FC Bayern München - FC Schalke 04

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach

Bundesliga gegen Zweite Liga:

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld

Dritte Liga gegen Bundesliga:

Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund