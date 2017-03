DFB-Pokal Bayern trifft auf Dortmund (oder Lotte)

Der FC Bayern empfängt im Halbfinale des DFB-Pokals den Sieger aus dem Nachholspiel zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund. Das hat die Auslosung ergeben. Borussia Mönchengladbach empfängt außerdem Eintracht Frankfurt.

In den vergangenen Jahren hatten sich Bayern und Dortmund jedes Mal im Pokal gegenübergestanden: einmal im Viertelfinale (Sieger Bayern), einmal im Halbfinale (Sieger Dortmund) und dreimal im Finale (zwei Siege Bayern, ein Sieg Dortmund). Jetzt könnte es erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams kommen. Dafür muss Dortmund allerdings noch sein Viertelfinale gewinnen. Das Spiel in Lotte war am Dienstag ausgefallen, weil der Platz wegen starken Schneefalls unbespielbar war. Der Nachholtermin wird wahrscheinlich der 14. März. Bayern hat sich durch einenklaren Sieg gegen Schalke für die Runde der besten Vier qualifiziert.

Gladbach und Frankfurt waren im Pokal einige Jahre nicht mehr so weit gekommen. Die Borussia stand zuletzt 2012 im Halbfinale und scheiterte erst im Elfmeterschießen an den Bayern. Bei Frankfurt ist es noch länger her: 2007 war im Halbfinale gegen Nürnberg Schluss, damals kassierte die Eintracht ein 0:4. Im Viertelfinale gewann Gladbach 2:1 in Hamburg, Frankfurt besiegte Bielefeld 1:0.

Das Halbfinale im Überblick:

FC Bayern München - Sportfreunde Lotte/Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt