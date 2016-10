DFB-Pokal-Auslosung BVB empfängt Hertha, Wolfsburg zu Gast bei Bayern

Borussia Dortmund und Hertha BSC treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Das hat die Auslosung in Folge der zweiten Runde ergeben. Im Vorjahr hatten der BVB und Hertha erst im Halbfinale gegeneinander gespielt. Damals setzte sich die Borussia mühelos durch, diesmal wollen es die Berliner Profis erstmals ins Finale im eigenen Stadion schaffen.

Auch Titelverteidiger FC Bayern bekommt es mit einem Bundesligisten zu tun und auch die Münchner haben ein Heimspiel. Im Achtelfinale wird der VfL Wolfsburg zu Gast sein. Diese beiden Teams haben im Vorjahr ebenfalls schon gegeneinander gespielt, allerdings bereits in der zweiten Runde. Vor genau einem Jahr ließ der Rekordmeister und -Pokalsieger dem VfL keine Chance und gewann 3:1.

Mit dem Hamburger SV gibt es ein drittes Duell zweier Bundesligisten. Drei weitere erstklassige Teams sind noch im Rennen, sie müssen allesamt auswärts ran: Schalke wird in Sandhausen antreten, Eintracht Frankfurt in Hannover und Borussia Mönchengladbach bei der SpVgg Greuther Fürth.

Der Regionalligist Sportfreunde Lotte, der mit Werder Bremen und Bayer Leverkusen bereits zwei Bundesligisten ausgeschaltet hat, empfängt diesmal einen Vertreter der zweiten Liga: 1860 München. FC-Astoria Walldorf, ebenfalls aus der Regionalliga und Bezwinger des SV Darmstadt, empfängt Zweitligist Arminia Bielefeld.

Die Begegnungen werden am 7. und 8. Februar 2017 ausgespielt. Das Finale in Berlin findet am 27. Mai 2017 statt.

Das Achtelfinale im Überblick:

Bundesliga gegen Bundesliga:

Borussia Dortmund - Hertha BSC

FC Bayern - VfL Wolfsburg

Hamburger SV - 1. FC Köln

Zweite Liga gegen Bundesliga:

SV Sandhausen - FC Schalke 04

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach

Zweite Liga gegen Regionalliga:

Sportfreunde Lotte - 1860 München

FC-Astoria Walldorf - Arminia Bielefeld