The same procedure as last year? Es ist der Silvester-Klassiker im deutschen Fernsehen: Jahr für Jahr feiert Miss Sophie in illustrer Runde ihren 90. Geburtstag. Mit derselben Verlässlichkeit kommt es seit 2012 im DFB-Pokal zum Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Oft waren die Spiele knapp und spannend. Das kann man diesmal nicht sagen.

Das Ergebnis: Die Bayern gewannen 2:1 (2:0). Das Spiel hätte aber auch 8:1 ausgehen können. Hier geht es zur Meldung.

Personalsorgen: Auf beiden Seiten fehlten wichtige Stammkräfte. Die Partie zeigte, was ohnehin klar war: Die Bayern können Ausfälle wesentlich besser kompensieren als jede andere Mannschaft in Deutschland. Dass unter anderem Arjen Robben und Mats Hummels nicht spielten, merkte man den Münchnern nicht an. Der BVB konnte den mit muskulären Problemen fehlenden Pierre-Emerick Aubameyang dagegen nicht gleichwertig ersetzen. Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom standen übrigens nicht zur Verfügung.

Frühe Entscheidung: Die leise Hoffnung auf ein ausgeglichenes Spiel hielt rund 120 Sekunden. Dann setzte Arturo Vidal einen Kopfball nach Flanke von Thomas Müller aus fünf Metern an die Latte und gab so die Schlagzahl für eine beeindruckende Anfangsphase der Münchner vor. Es folgten vier weitere Großchancen in neun Minuten durch James (6. Minute), Robert Lewandowski (8. und 11.) und Franck Ribéry (11.), bevor Jérôme Boateng die Gastgeber hochverdient per Kopf in Führung brachte (12.). An der Stelle hätte Schiedsrichter Sascha Stegemann die Partie im Grunde abpfeifen können.

glückwunsch bayern, spiel ist nach 12 min entschieden #FCBBVB — Jim B. Jones (@Jones6Jimbo) 20. Dezember 2017

Skål: Die Dortmunder taumelten zu Beginn durch den eigenen Strafraum wie Miss Sophies Butler James nach dem vierten Glas Portwein. BVB-Trainer Peter Stöger reagierte früh, indem er von Dreier- auf Viererkette umstellte und Marc Bartra durch Mahmoud Dahoud ersetzte (34.). Kurz nach der Umstellung hatte Andriy Yarmolenko die Riesenchance zum Ausgleich, aber David Alaba kratzte einen Linksschuss des Ukrainers mit dem Kopf von der Linie (35.). Es blieb der einzige Abschluss der Gäste vor der Pause. Spätestens als Thomas Müller mit einem schönen Lupfer nach Doppelpass mit Lewandowski das 2:0 (40.) erzielte, schien das Spiel entschieden.

Die zweite Hälfte: Begann wie die erste mit stürmischen Münchnern. James (46.), Müller (50.) und Lewandowski (64.) hätten die Bayern-Führung ausbauen können, aber BVB-Keeper Roman Bürki hatte jeweils etwas dagegen. Das Spiel wurde unterhaltsamer und abwechslungsreicher, weil die Dortmunder mehr für die Offensive taten und zum Anschlusstreffer kamen, als Yarmolenko eine Flanke von Shinji Kagawa einköpfte (77.). In der Nachspielzeit hätte der eingewechselte Alexander Isak sogar fast für den Ausgleich gesorgt, aber sein Schuss ging, abgefälscht von Boateng, knapp rechts vorbei.

AFP Joshua Kimmich, Franck Ribery und Jérôme Boateng (von links)

Der doppelte Franck: Für zwei gelungene Slapstick-Pointen sorgte Ribéry. Zunächst holte sich der Franzose eine frühe Gelbe Karte ab, weil er nach einer Behandlungspause zurück aufs Feld lief, ohne sich beim Schiedsrichter anzumelden (22.). Als er in der 61. Minute ausgewechselt werden sollte, durchlief der 34-Jährige sämtliche Trauerphasen von Nicht-Wahrhaben-Wollen über Trauer, Wut und Zorn, bevor ihn seine Mannschaftskollegen vom Platz eskortieren konnten. Ein E-Jugendspieler hätte nicht schöner reagieren können. Erst als ihn Trainer Jupp Heynckes mit einem väterlichen Grinsen in die Arme schloss, beruhigte sich Ribéry.

The same procedure as every year: Neue Erkenntnisse konnte das Spiel nicht liefern. Die Bayern sind aktuell mindestens eine Klasse besser als jede andere Mannschaft in Deutschland. Nachdem sie den Titelverteidiger aus dem Pokal geworfen haben, werden sie aller Voraussicht nach beide nationalen Titel gewinnen. Interessant wird es für die Münchner erst wieder ab dem Champions-League-Viertelfinale. Immerhin das ist anders als sonst: Der BVB muss sich nach zuletzt vier Finalteilnahmen in Folge mit einem frühen Pokalaus zufrieden geben.

FC Bayern - Borussia Dortmund 2:1 (2:0)

1:0 Boateng (13.)

2:0 Müller (40.)

2:1 Yarmolenko (77.)

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Martínez (87. Rudy) - James (75. Tolisso), Vidal - Müller, Ribéry (61. Coman) - Lewandowski

Dortmund: Bürki - Bartra (35. Dahoud), Soktratis, Toprak- Toljan (88. Isak), Schmelzer - Weigl - Kagawa, Guerreiro (56. Schürrle) - Yarmolenko, Pulisic

Schiedsrichter: Stegemann

Gelbe Karten: Ribéry, Lewandowski, Vidal / -

Zuschauer: 75.000