6:2-Erfolg in Leverkusen Furiose Bayern ziehen ins Pokalfinale ein

Bayern München steht zum fünften Mal in den vergangenen sieben Jahren im Finale des DFB-Pokals. Der Rekordsieger gewann bei Bayer Leverkusen 6:2 (2:1). Zwei frühe Tore durch Javi Martínez (3. Minute) und Robert Lewandowski (9.) ebneten den Weg ins Endspiel. Nach dem Anschlusstreffer durch Lars Bender (16.) erzielten Thomas Müller (52./64./79.) und Thiago (61.) die weiteren Bayern-Tore. Leon Bailey traf für Leverkusen per Freistoß (72.).

Die Partie in Leverkusen zeigte, was den Gastgebern momentan noch zu einem Spitzenteam fehlt. Wie schon in der Liga gestaltete Bayer das Spiel über eine Halbzeit lang offen, doch der Meister erwies sich als deutlich effizienter.

Bayern erwischte einen Traumstart: Martínez schloss aus 16 Metern erfolgreich ab, nachdem Müller zuvor per Kopf an Bayer-Schlussmann Bernd Leno gescheitert war (3. Minute). Nur wenige Minuten später schlug es ein weiteres Mal im Tor der Gastgeber ein: Franck Ribery setzte Robert Lewandowski nach einer schönen Einzelaktion in Szene, der Pole verwertete die Flanke des Franzosen problemlos (9.).

Bayer knüpfte in der Offensive zunächst an die starken Leistungen aus der Bundesliga an: Lars Bender konnte per Kopf verkürzen und sorgte somit wieder für Spannung (16.). Sven Ulreich bewahrte sein Team gleich zweimal vor dem Ausgleich: Karim Bellarabi scheiterte zunächst vor der Pause mit einem Distanzschuss (38.) und nach Wiederbeginn aus kurzer Distanz am Ersatzmann von Manuel Neuer (49.)

Die Bayern demonstrierten dann auf der anderen Seite, warum sie im deutschen Fußball eine Klasse für sich sind: Müller (52.), Thiago (61.) und erneut Müller (64.) sorgten binnen zwölf Minuten für ein Leverkusener Debakel. Durch seinen letzten Treffer in der 78. Minute zog Müller mit nun 27 Pokaltoren an Karl-Heinz Rummenigge vorbei. An der Spitze des Klubs liegt Gerd Müller mit 78 Treffern.

Bayer Leverkusen - Bayern München 2:6 (1:2)

0:1 Martínez (3.)

0:2 Lewandowski (9.)

1:2 Lars Bender (16.)

1:3 Müller (52.)

1:4 Thiago (61.)

1:5 Müller (64.)

2:5 Bailey (72.)

2:6 Müller (78.)

Leverkusen: Leno - Lars Bender, Tah, Sven Bender, Retsos (46. Bailey) - Baumgartlinger (61. Alario), Aránguiz - Havertz, Brandt, Bellarabi (67. Henrichs) - Volland. - Trainer: Herrlich

München: Ulreich - Kimmich, Jerome Boateng, Hummels, Alaba (46. Rafinha) - Martinez - Thomas Müller (80. Rodríguez), Thiago (85. Süle) - Robben, Ribery - Lewandowski. - Trainer: Heynckes

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer: 30.210

Gelbe Karten: Retsos, Aranguiz - Boateng