DFB-Pokal Bayern müht sich in Drochtersen in die zweite Runde

SV Drochtersen/Assel (Regionalliga) - Bayern München (Bundesliga) 0:1 (0:0)

Vor zwei Jahren nahm die SV Drochtersen/Assel erstmals am DFB-Pokal teil, damals unterlag der Klub Borussia Mönchengladbach nur 0:1. In diesem Jahr empfing der Regionalligist in der ersten Runde den Rekordpokalsieger aus München. Eine klare Sache? Von wegen. Der Vorjahresfinalist tat sich schwer, nach 45 Minuten stand es völlig überraschend 0:0. Manuel Neuer bewahrte sein Team mit einer Fußparade sogar vor dem Rückstand (33. Minute).

Erst Thiago näherte sich dem gegnerischen Tor, doch sein Schuss prallte vom Lattenkreuz zurück ins Feld (56.). Drochtersen wehrte sich mit allen Mitteln und musste erst in der Schlussphase mit ansehen, wie Robert Lewandowski nach einem verunglückten Schuss von Leon Goretzka das glückliche Siegtor erzielte (82.). Bayern hat damit in den vergangenen 24 Jahren immer die erste Runde des DFB-Pokals überstanden.

Kaiserslautern (3. Liga) - Hoffenheim (Bundesliga) 1:6 (1:3)

Drei schnelle Tore vertrieben schon früh die Hoffnungen der Lauterer Fans auf eine Überraschung auf dem Betzenberg. Für Hoffenheim waren Joelinton (6., 22.) und Nico Schulz (13.) erfolgreich. Lukas Spalvis traf zwar noch vor der Pause für den FCK (33.), doch nach dem Wechsel erhöhten Pavel Kaderabek (51.), erneut Joelinton (53.) und Joshua Brenet (63.) auf 6:1.

Worms (Regionalliga) - Bremen (Bundesliga) 1:6 (1:5)

Viermal in den vergangenen sieben Jahren war Werder in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Gegen Worms hatte der Bundesligist jedoch keine Probleme. Yuya Osako (9.), Florian Kainz (21.), Philipp Bargfrede (31.) und Max Kruse (41., Foulelfmeter) und Maximilian Eggestein (45.+1) sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Da half den Wormsern auch der Anschlusstreffer von Cedric Mimbala (44.) nicht. Eggestein traf noch zum 6:1 (79.).

SV Rödinghausen (Regionalliga) - Dynamo Dresden (2. Liga) 3:2 n.V. (2:2, 2:2)

DFB-Pokal und Dynamo Dresden? Das scheint einfach nicht zusammenzupassen. Bei den letzten zwölf Teilnahmen war für den Traditionsklub elfmal in der ersten oder zweiten Runde Schluss. Beim Regionalligisten SV Rödinghausen verlor der Favorit trotz zweifacher Führung 2:3 nach Verlängerung (2:2, 2:2). Das entscheidende Tor für den Viertligisten fiel in der 123. Minute.

Linx (Oberliga) - Nürnberg (Bundesliga) 1:2 (0:1)

Elversberg (Regionalliga) - Wolfsburg (Bundesliga) 0:1 (0:0)

TuS Dassendorf (Oberliga) - Duisburg (2. Bundesliga) 0:1 (0:1)

Pforzheim (Oberliga) - Leverkusen (Bundesliga) 0:1 (0:1)

