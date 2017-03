DFB-Pokal Bayern siegen locker, Ribéry glänzt bei Comeback

Mit einem nie gefährdeten Heimsieg gegen Schalke 04 hat der FC Bayern München das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Deutsche Meister gewann 3:0 (3:0). Robert Lewandowski schoss zwei Tore (3. Minute, 29.) und hat jetzt insgesamt schon 30 Pflichtspieltore in dieser Saison erzielt. Das zweite Münchner Tor gelang Thiago mit einem Kopfball (16.). Kurz vor Schluss flog der Ex-Münchner Holger Badstuber vom Platz.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti schonte Kapitän Philipp Lahm und gab Thiago den Vorzug vor Thomas Müller. Der lange verletzte Franck Ribéry stand erstmals seit Januar wieder in der Startelf und machte ein sehr starkes Spiel. Ribéry war an allen Bayern-Toren beteiligt.

Das Spiel war noch keine 180 Sekunden alt, als die Münchner in Führung gingen. Benedikt Höwedes konnte einen Querpass von Thiago nicht abfangen, Ribéry reagierte sofort und setzte Lewandowski mit einem Schnittstellenpass ein. Der Stürmer hob den Ball mit links über den Schalker Keeper Ralf Fährmann hinweg ins Tor.

Auch dem zweiten Treffer ging ein Schnittstellenpass von Ribéry auf Lewandowski voraus. Der Pole kontrollierte den Ball und flankte aus dem Stand auf Thiago, der ungehindert aus acht Metern einköpfen konnte. Beim dritten Treffer war Ribéry dann wieder direkter Vorbereiter.

Nach einer sehr starken ersten halben Stunde ließen die Bayern es etwas ruhiger angehen, ohne die Spielkontrolle auch nur ansatzweise aufzugeben. Die zweite Hälfte war vergleichsweise arm an großen Torchancen. Dass die beste Gelegenheit für den zur Pause eingewechselten Juan Bernat erneut von Ribéry vorbereitet wurde, war an diesem Tag wohl kein Zufall. Der Spanier scheiterte aus spitzem Winkel an Fährmann.

Zehn Minuten vor dem Ende flog der vom FC Bayern an Schalke ausgeliehene Badstuber mit seiner zweiten Gelben Karte vom Platz. Nach einem übermotivierten Foul an der Seitenlinie an Javi Martínez stellte Schiedsrichter Daniel Siebert den Verteidiger zu Recht vom Platz.

Bayern München - Schalke 04 3:0 (3:0)

1:0 Lewandowski (3.)

2:0 Thiago (16.)

3:0 Lewandowski (29.)

Bayern München: Neuer - Rafinha, Martínez, Hummels (46. Bernat), Alaba - Alonso, Vidal (76. Kimmich) - Robben, Thiago, Ribéry (67. Coman) - Lewandowski.

Schalke: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Badstuber - Stambouli - Schöpf, Goretzka, Bentaleb, Kolasinac (60. Kehrer) - Burgstaller (79. Choupo-Moting), Meyer (46. Caligiuri).

Gelbe Karte: Ribéry

Gelb-Rote Karte: Badstuber (77.)

Schiedsrichter: Siebert