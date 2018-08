DFB-Pokal Bayern trifft auf Rödinghausen, BVB empfängt Union Berlin

Der SV Rödinghausen hat für die 2. Runde im DFB-Pokal das große Los gezogen: Der Viertligist empfängt Ende Oktober den deutschen Rekordmeister und -Pokalsieger Bayern München. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

"Unfassbar, wir sind überglücklich und haben das bestmögliche Los bekommen", sagte Rödinghausen-Trainer Enrico Maaßen hocherfreut in der ARD.

Vizemeister Schalke 04 tritt bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln an. Borussia Dortmund kämpft gegen Union Berlin um den Einzug in das Achtelfinale. Borussia Mönchengladbach trifft im Bundesliga-Derby auf Bayer Leverkusen, RB Leipzig spielt gegen 1899 Hoffenheim. Weitere Bundesligaduelle sind Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg und FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05.

Der SSV Ulm 1846 empfängt Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Der Viertligist hatte in der ersten Runde Titelverteidiger Eintracht Frankfurt (2:1) ausgeschaltet. Der einzige verbliebene Fünftligist BSG Chemie Leipzig hofft gegen Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn auf eine Sensation.

Die Begegnungen der zweiten Runde werden Ende Oktober ausgetragen. Am 30. und 31. Oktober finden jeweils vier Spiele um 18.30 Uhr und vier Partien um 20.45 Uhr statt. Das Finale wird am 25. Mai 2019 in Berlin stattfinden.

Alle Spiele im Überblick:

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

SC Weiche Flensburg (RL Nord) - Werder Bremen

BSG Chemie Leipzig (OL Nordost-Süd) - SC Paderborn

SSV Ulm (RL Südwest) - Fortuna Düsseldorf

Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

SV Rödinghausen (RL West) - Bayern München

Holstein Kiel - SC Freiburg

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

RB Leipzig - TSG Hoffenheim

1. FC Köln - Schalke 04

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

Darmstadt 98 - Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

FC Augsburg - FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - Union Berlin

Mehr in Kürze bei SPIEGEL ONLINE.

Korrektur: In einer früheren Version des Textes hieß es, Borussia Dortmund spiele bei Union Berlin. Tatsächlich empfängt der Bundesligist den Zweitligisten im eigenen Stadion.