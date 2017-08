DFB-Pokal Bayern und BVB problemlos weiter

Die Favoriten haben sich bei den Partien der 1. DFB-Pokalrunde am Samstagnachmittag ohne größere Schwierigkeiten durchgesetzt. Bayern München reichte ein lockeres 5:0 beim Chemnitzer FC zum Weiterkommen, Borussia Dortmund hatte beim 4:0-Erfolg beim Verbandsligisten FC Rielasingen-Arlen keine große Mühe. Die Erstligisten 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg und Mainz 05 wurden ihrer Favoritenrolle ebenfalls gerecht.

Der FC Bayern, der in Chemnitz ohne den angeschlagenen Neuzugang James Rodriguez antrat, konnte sich wieder einmal auf Robert Lewandowski verlassen. Der Pole traf per Freistoß Mitte der ersten Halbzeit zum 1:0. Auch das 3:0 nach der Pause ging auf sein Konto.

Der Rekordmeister war mit den ehemaligen Hoffenheimern Niklas Süle und Sebastian Rudy in die Partie gegangen, auch der Franzose Corentin Tolisso gehörte der Startformation an. Vor allem Rudy machte auf dem Feld einen starken Eindruck, allerdings waren die Gastgeber in der Offensive auch wenig präsent. Die Bayern hatten das Spiel von Beginn an im Griff und unterließen zunächst nur das hinreichende Toreschießen.

Das änderte sich kurz nach dem Wechsel, als Kinglsey Coman nach schöner Vorarbeit von Franck Ribéry die Partie mit dem 2:0 entschied. Lewandowski schloss dann endgültig den Deckel über der Partie. Franck Ribéry traf zehn Minuten vor dem Ende per Freistoß zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Mats Hummels mit Kopf.

Aubameyang mit dem Dreierpack

Borussia Dortmund hatte bei seiner Pokalpartie einmal 90 Minuten zum Durchschnaufen, ohne auf das Dauerthema Ousmane Dembéle angesprochen zu werden. Vor dem Spiel war das noch anders: Trainer Peter Bosz hatte im Sky-Interview angekündigt, man werde am Sonntag entscheiden, wie man mit dem wechselwilligen und derzeit suspendierten Franzosen umgehen werde.

Im Spiel wurde Dembelé gegen den harmlosen Amateurligisten nicht gebraucht. Marc Bartra brachte den BVB früh in Führung, kurz vor der Pause machte Pierre-Emerick Aubameyang per Foulelfmeter alles klar. Aubameyang war es dann auch, der das 3:0 und das 4:0 besorgte. Es war eine bessere Trainingsübung für den Titelverteidiger.

Der 1. FC Köln hatte keine Probleme mit der Erstrundenhürde, dem Leher TV und gewann 5:0. In Bremerhaven sorgten Bittencourt und Freddie Sörensen schon vor dem Wechsel für klare Verhältnisse, Neuverpflichtung Jhon Cordoba erhöhte per Elfmeter kurz nach der Pause auf 3:0, Simon Zoller und Sehrou Guirassy trafen auch noch.

Pokalfinalist Eintracht Frankfurt hatte beim 3:0-Sieg bei der TuS Erndtebrück eine Schrecksekunde zu überstehen, als Innenverteidiger David Abraham nach einer Notbremse vom Platz musste. Trotz der Unterzahl setzte sich die Eintracht durch, Timothy Chandler sorgte für das 1:0, Mijat Gacinovic vollendete nach 70 Minuten zum zweiten Treffer. Sebastien Haller traf zum 3:0.

Mainz musste ein bisschen zittern

Ein Gegentor kassierte immerhin Mainz 05 beim Lüneburger SK. Felix Vobejda erzielte nach einer halben Stunde das 1:1, nachdem die Gäste früh durch Yoshinori Muto in Führung gegangen waren. Die Euphorie der Lüneburger hatte allerdings nicht lange Bestand, Daniel Brosinski stellte mit einem Foulelfmeter die Führung zur Halbzeit wieder her. Muto erhöhte nach dem Wechsel auf 3:1. Das war auch der Endstand.

Beim 2:1-Erfolg des SC Freiburg bei Germania Halberstadt waren alle Augen auf Freiburgs Stürmer Nils Petersen gerichtet, schließlich wird Halberstadt von Petersens Vater betreut. Im Familienduell hatte der Sohn die Nase vorn, Petersen erzielte nach 34 Minuten die Freiburger Führung, Nicolas Höfler baute den Vorsprung noch vor dem Pausenpfiff zum 2:0-Halbzeitstand aus. Kurz vor Schluss sorgte Halberstadt mit dem Anschlusstreffer durch Hübner noch für ein wenig Spannung.

Favoritenerfolge gab es auch bei den Spielen ohne Erstligabeteiligung. Der 1. Kaiserslautern gewann 4:0 beim SV Eichede, die Spielvereinigung Unterhaching unterlag dem 1. FC Heidenheim 0:4.