Bayern-Sieg in Leipzig "Heute haben wir gelitten"

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Der steht vier Meter neben dem Ball und lässt sich von jemandem überstimmen, der 40 Meter vom Ball entfernt ist", sagte Ralph Hasenhüttl kurz nach Mitternacht am ganz frühen Donnerstagmorgen. Der Leipziger Trainer schüttelte den Kopf, sein Teint hob sich farblich kaum von der Mauer hinter ihm ab. Sie war schlohweiß.

Hasenhüttel stand kurz nach dem Pokal-Aus gegen Bayern München immer noch unter dem Eindruck der Szene aus der 34. Minute, als Schiedsrichter Felix Zwayer nach einem Foul von Artúro Vidal an Leipzigs Emil Forsberg an der Strafraumgrenze erst auf Elfmeter entschieden hatte - und sich dann nach Beratung mit seinem Assistenten korrigierte und Freistoß gab. Hasenhüttel probierte es mit Humor: "Dann spielen wir künftig eben nur noch mit Linienrichter", schlug er vor.

Es dürfte noch etwas dauern, bis der Trainer und seine Mannschaft dieses Spiel verkraftet haben, dieses teilweise atemberaubende und immer spannende Duell zweier Top-Teams. Es lieferte reichlich Gesprächsstoff, nicht nur in jener besagten Szene.

Aufregung gab es etwa, als Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick nach dem Pausenpfiff mit seinem Smartphone zum Schiedsrichter lief, um ihm den Ort des Foulspiels nochmal vor Augen zu führen. Auch die vertretbare zweite Gelbe Karte gegen Naby Keita nach 54 Minuten wurde später diskutiert, noch viel mehr aber der nächste fragwürdige Elfmeterpfiff, als Yussuf Poulsen im Zweikampf mit Jerome Boateng fiel, Forsberg verwandelte zum 1:0. "Die Königin aller Konzessionsentscheidungen", fluchte Mats Hummels später.

Auch Karl-Heinz Rummenigge war später gezeichnet. "Im Fußball muss man auch leiden", sagte Bayerns Vorstandsboss, "heute haben wir gelitten, und am Ende haben wir uns gefreut." Wie groß die Anspannung bei ihm auf der Tribüne war, zeigte sich, als Sven Ulreich den Schuss von Timo Werner, den fünften Leipziger Elfmeter, pariert hatte und der Sieg fest stand. Rummenigge und Uli Hoeneß jubelten, herzten und umarmten sich, als hätten die Bayern gerade die Champions League gewonnen.

In der Tat war es für die Münchner auch ein richtungsweisendes Spiel. Die ersten drei Spiele unter Jupp Heynckes gegen Freiburg (5:0), Glasgow (3:0), Hamburg (1:0) waren mehr ein lockeres Aufwärmen. Leipzig aber war der erste Härtetest für die anstehenden schweren Wochen. "Das ist ein Schub für uns, den Schub wollen wir mitnehmen", strahlte Rummenigge, dann fielen noch Begriffe wie "Steilpass für die nächsten Spiele" und "Big Point". Am Ende zog der Bayern-Boss das Fazit: "Alles wunderbar."

DPA Ulreich hält Werners Elfmeter

Aber ist wirklich alles wunderbar? Gewiss nicht. So mitreißend das Spiel auch gewesen sein mochte und so erfreut die Bayern über das Ergebnis waren: Die Partie verdeutlichte auch, dass der Meister gerade ein Problem hat: die Offensive.

Mehr als eine Stunde spielten die Münchner in Überzahl, entwickelten hochkarätige Torchancen, doch einzig Thiago traf, per Kopf. Thiago misst 1,74 Meter. Mittelstürmer Robert Lewandowski dagegen vergab zahlreiche Gelegenheiten. Ihm fehlte es an der Dynamik, die ihn sonst auszeichnet. Und genau das sollte den Bayern zu denken geben. Lewandowski wirkte wieder einmal müde und platt, dabei ist noch nicht einmal November. Ist er überlastet? Oder fehlt die Konkurrenz in der eigenen Mannschaft, der Druck, um seinen Stammplatz kämpfen zu müssen?

Kwasi Okyere Wriedt, der 23-Jährige aus der Zweiten Mannschaft, der nach 101 Minuten sein Profi-Debüt gab, ist noch keine Konkurrenz, wenngleich er kurz nach seiner Einwechslung mit einem Kopfball die Latte traf. Rummenigge wurde später gefragt, was er meine, wie Wriedt gespielt habe. Rummenigge erwiderte: "Wer?"

Genau beim Thema Offensive wurden am Mittwoch erstmals die unterschiedlichen Sichtweisen von Karl-Heinz Rummenigge und Jupp Heynckes offensichtlich. Heynckes wünscht sich eine Alternative zu Lewandowski, das machte er bereits vor dem Spiel in Leipzig deutlich: "Ich werde mit den hohen Herren sprechen, ob wir da in der Winterpause etwas machen. Was, wenn Robert mal eine Pause braucht?"

DPA Bayerns Lewandowski gegen Leipzigs Orban

Oder wenn er verletzt ist wie im Frühjahr, als ihn eine lädierte Schulter plagte? Prompt schieden die Bayern aus der Champions League und aus dem Pokal aus. Rummenigge konterte dagegen am späten Mittwochabend: "Es ist nicht so einfach, einen guten Ersatzmann zu finden, der sich freiwillig auf die Bank setzt, da muss man auch auf die Kohle schauen."

Bleibt abzuwarten, ob die Debatte um einen möglichen Ersatzmann genug Potenzial hat, um sich in den kommenden Wochen zur ersten Reibung zu entwickeln zwischen Heynckes und den Klub-Chefs, den "hohen Herren". Am Mittwoch überwog bei den Bayern jedenfalls noch die Euphorie.

Und bei Leipzig der Frust. "Wir dürfen nicht zu viel nachdenken", sagte Marcel Sabitzer, "am Samstag haben wir ein schweres Bundesliga-Spiel." Es geht gleich wieder gegen den FC Bayern, dann in München. Erfreulich aus Leipziger Sicht: Es gibt dann garantiert kein Elfmeterschießen.

Zusammengefasst: Bayern München hat RB Leipzig zwar besiegt und stehen im Achtelfinale, doch die Pokalpartie hat auch deutlich gezeigt, dass der Meister Probleme in der Offensive hat. Robert Lewandowski fehlt derzeit die Dynamik. Die Münchner freuten sich dennoch über diesen "Steilpass für die nächsten Spiele" (Rummenigge). Gleich am Samstag gibt's das nächste Duell mit RB.