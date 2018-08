Debakel abgewendet Witsel und Reus retten Dortmund vor Pokal-Aus

Was für ein Fußballabend: Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit sah es so aus, als sollte Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Greuther Fürth ausscheiden. Sebastian Ernst hatte die Gastgeber in Führung gebracht (77. Minute). Dank eines Last-Minute-Treffers von Sommerzugang Axel Witsel (90.+5) erreichte der BVB die Verlängerung, in der Marco Reus für die Entscheidung sorgte(120.+1).

Dortmund begann mit drei Neuen in der Startelf (Abdou Diallo, Thomas Delaney, Marius Wolf) und einer Vierfachchance in der achten Spielminute: Marcel Schmelzer schoss gleich zweimal auf das Fürther Tor, kam aber an Keeper Sascha Burchert nicht vorbei. Im Anschluss versuchten es Mario Götze und Mahmoud Dahoud, beide wurden geblockt. Zwei weitere gute Szenen zeigte Marco Reus (23., 32., Freistoß), doch Keeper Burchert rettete den Hausherren das Remis. Die größte Möglichkeit der Fürther hatte Maximilian Wittek, der den Ball aus 25 Metern knapp über die Latte schoss (36.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte spielte die Spielvereinigung aktiver als die Gäste - und nutzte ihre erste große Möglichkeit zum Führungstreffer: Mohr flankte von links an den zweiten Pfosten, Daniel Keita-Ruel legte den Ball ab für Ernst, der aus kurzer Distanz einschob (77.). Witsel bewahrte die Dortmunder mit seinem Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit vor dem vorzeitigen Pokal-Aus. In der ersten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung traf Reus mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte oben rechts ins Fürther Tor - und sorgte damit für die Entscheidung.

Fürth musste ohne ihren Trainer Damir Buric auskommen. Der Coach stand aufgrund eines Trauerfalls in der Familie nicht an der Seitenlinie. Die beiden Co-Trainer Oliver Barth und Petr Ruman vertraten Buric.

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund 1:2 (0:0)

1:0 Ernst (77.)

1:1 Witsel (90.+5)

1:2 Reus (120.+1)

Fürth: Burchert - Hilbert, Maloca, Bauer (90. Magyar), Wittek - Gugganig, Omladic (46. Mohr) - Ernst, Green (97. Abouchabaka), Atanga (70. Reese) - Keita-Ruel

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer - Dahoud, Delaney (74. Witsel) - Pulisic (80. Sancho), Götze (64. Philipp), Reus - Wolf (97. Guerreiro)

Gelbe Karten: Ernst, Maloca / Akanji

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Zuschauer: 15.500 (ausverkauft)