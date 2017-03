DFB-Pokal Dortmund schlägt Lotte und trifft im Halbfinale auf Bayern

Mit zwei Wochen Verspätung hat sich Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Viertelfinale 3:0 (0:0) gegen Drittligist Sportfreunde Lotte durchgesetzt. Nach schwachem Beginn fand der BVB in der zweiten Halbzeit immer besser in die Partie und sicherte sich durch Tore von Christian Pulisic (57. Minute), André Schürrle (66.) und Marcel Schmelzer (83.) den Einzug in die nächste Runde. Im Halbfinale trifft das Team von Thomas Tuchel in München auf den FC Bayern.

Nach dem witterungsbedingten Spielausfall Ende Februar durften die Sportfreunde nicht im heimischen Lotte antreten, sondern mussten ins zwölf Kilometer entfernte Osnabrück ausweichen. Im Stadion an der Bremer Brücke hatten beide Teams "ein Auswärtsspiel", wie der Lotter Trainer Ismael Atalan vor der Partie sagte. Das merkte man den nominellen Gastgebern aber nicht an. Vor allem in der Anfangsphase trat der Drittligist wie ein Heim-Team auf und kam früh zu ersten passablen Gelegenheiten.

Die beste Chance der Sportfreunde vergab Tim Wendel, der nach einem Steilpass von Jaroslaw Lindner aus spitzem Winkel halblinks im Strafraum an BVB-Schlussmann Roman Bürki scheiterte (11.). Die Dortmunder brauchten eine Viertelstunde, um besser ins Spiel zu finden und zu eigenen Abschlüssen zu kommen. Raphael Guerreiro setzte einen Schuss aus 20 Metern knapp neben den rechten Pfosten (24.).

Nach der Pause schwanden bei den Sportfreunden sichtlich die Kräfte. Die Borussia wurde dagegen stärker und ging nach einem Konter verdient in Führung. Ousmane Dembélé steckte links im Strafraum auf den hinterlaufenden Pulisic durch, der den Lotter Schlussmann Benedikt Fernandez aus sieben Metern tunnelte (57.).

Zehn Minuten erhöhte Schürrle mit einer Direktabnahme nach schöner Kopfballablage von Guerreiro auf 2:0 (66.). Shinji Kagawa hatte von halblinks auf den zweiten Pfosten geflankt, wo der Portugiese mit viel Übersicht Schürrle bediente, der aus sechs Metern nur noch einschießen musste. Für den Endstand sorgte Schmelzer mit einem direkt verwandelten Freistoß, weil Fernandez den haltbaren Schuss an den Innenpfosten lenkte. Von dort sprang der Ball ins Netz (83.).

Für die Sportfreunde endet eine bemerkenswerte Pokalsaison, in der der Drittligist Werder Bremen (2:1), Bayer Leverkusen (4:3 im Elfmeterschießen) und 1860 München (2:0) ausgeschaltet hatte. Dortmund zieht dagegen zum vierten Mal in Folge ins DFB-Pokal-Halbfinale ein und muss am 25. oder 26. April auswärts beim FC Bayern München antreten.

Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

1:0 Pulisic (57.)

2:0 Schürrle (66.)

3:0 Schmelzer (83.)

Lotte: Fernandez - Neidhart, Nauber, M. Rahn, Langlitz - Dej, Wendel - Lindner, Pires-Rodrigues, Freiberger - Rodsinger.

Dortmund: Bürki - Schmelzer, Bartra, Ginter, Piszczek - Guerreiro, Castro, Kagawa - Pulisic, Schürrle, Dembélé.

Gelbe Karten: Langlitz - Guerreiro, Castro

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych