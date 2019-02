Pokal-Aus im Elfmeterschießen Pleite gegen Bremen - Dortmund verpasst Viertelfinale

Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist im Rennen um den Sieg im DFB-Pokal vorzeitig ausgeschieden: Borussia Dortmund hat nach einem dramatischen Spiel gegen Werder Bremen (5:7 nach Elfmeterschießen, 3:3 nach Verlängerung) das Viertelfinale verpasst. Bremens Torwart Jiri Pavlenka war im Elfmeterschießen mit zwei abgewehrten Schüssen von Paco Alcácer und Maximilian Philipp der Mann des Abends.

Nach 90 Minute stand es durch Tore von Milot Rashica (5. Minute) und BVB-Star Marco Reus (45.+3) unentschieden. Packend wurde die Partie erst in der Verlängerung: Dank einer schönen Einzelaktion von Christian Pulisic ging der BVB in der 105. Minute 2:1 in Führung. Der US-Amerikaner dribbelte an zwei Bremern vorbei, spielte sich nach einem Doppelpass mit Alcácer frei und versenkte den Ball aus wenigen Metern.

Claudio Pizarro glich mit einem Schuss aus spitzem Winkel aus (108.). Fünf Minuten später erzielte Dortmunds Außenverteidiger Achraf Hakimi das 3:2, aber der Einzug in die nächste Runde war immer noch nicht perfekt: Martin Harnik gelang in der 119. Minute erneut der Ausgleich für Werder. Dann folgte die Sternstunde von Pavlenka.

Die Partie hatte bereits mit Aufregung begonnen: Dortmund musste ohne seine erkrankten Torhüter Roman Bürki und dessen Ersatz Marvin Hitz auskommen. So kam der ehemalige Bremer Eric Oelschlägel zu seinem Pflichtspieldebüt bei den Profis, und es dauerte nur fünf Minuten, bis der 23-Jährige sein erstes Gegentor kassierte: Werders Rashica hatte einen Freistoß von Max Kruse entscheidend abgefälscht - Oelschlägel sah den Ball spät und konnte nicht mehr reagieren. Reus glich per Freistoß aus.

Auch HSV, Heidenheim und Paderborn im Viertelfinale

Nach der Pause war für den Torschützen bereits Schluss, Alcácer ersetzte Reus, der wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt wurde. Die besten Szenen der zweiten Hälfte gab es erst kurz vor Abpfiff: Zuerst scheiterte Kruse mit einem gefährlichen Freistoß an einem starken Reflex von Oelschlägel (89.), nur eine Minute später köpfte Dortmunds Thomas Delaney an die Latte.

In den Achtelfinalduellen am früheren Abend setzte sich Zweitliga-Tabellenführer Hamburg gegen Nürnberg durch, Leverkusen blamierte sich in Heidenheim - die Spielberichte zu diesen Partien lesen Sie hier. Zudem gewann der SC Paderborn 3:1 (0:0) beim MSV Duisburg. Die Zweitligisten HSV, Heidenheim und Paderborn sind am 2. und 3. April mögliche Gegner der Bremer, dann findet das Viertelfinale statt.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 3:3 (1:1, 1:1) nach Verlängerung und 2:4 im Elfmeterschießen

0:1 Rashica (5.)

1:1 Reus (45.+3)

2:1 Pulisic (105.)

2:2 Pizarro (108.)

3:2 Hakimi (112.)

3:3 Harnik (119.)

Elfmeterschießen:

Pavlenka hält gegen Alcácer

0:1 Pizarro

Pavlenka hält gegen Philipp

0:2 Maximilian Eggestein

1:2 Witsel

1:3 Klaassen

2:3 Weigl

2:4 Kruse

Borussia Dortmund: Oelschlägel - Hakimi, Weigl, Toprak, Diallo - Witsel, Delaney (103. Dahoud) - Pulisic, Reus (46. Alcácer), Guerreiro (91. Bruun Larsen) - Götze (91. Philipp)

Werder Bremen: Pavlenka - Langkamp, Bargfrede (91. Pizarro), Moisander - Gebre Selassie, Sahin (76. Möhwald), Augustinsson - Maximilian Eggestein, Klaassen - Rashica (66. Harnik), Kruse

Schiedsrichter: Brych

Gelbe Karten: Weigl, Bruun Larsen / Moisander, Klaasen

Zuschauer: 80.500