Sieg im Elfmeterschießen Dortmund erreicht Pokal-Viertelfinale

Das bestimmende Thema vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem BVB und Hertha BSC waren die Angriffe auf Leipziger Fans im Rahmen des Dortmunder Bundesliga-Heimspiels gegen RB. Kapitän Marcel Schmelzer wandte sich in einer Videobotschaft vor dem Anpfiff ans Publikum, in der er sich im Namen der Mannschaft entschieden von Gewalt distanzierte. Danach ging es zum Glück nur noch um Fußball.

Der BVB hat sich in der ereignisreichen Partie 4:3 i.E (1:1, 1:0) durchgesetzt. Salomon Kalou hatte Berlin in der ersten Halbzeit in Führung gebracht (27. Minute), in der zweiten Halbzeit erzielte Marco Reus den Ausgleich (47.). Auch nach 120 Minuten stand es 1:1. Im Elfmeterschießen verschossen Herthas Fabian Lustenberger, Vladimir Darida und Kalou. Dortmunds Treffer durch Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang und Gonzalo Castro reichten zum Sieg.

In einer turbulenten Anfangsphase vergaben Vedad Ibisevic (9. Minute) und auf der anderen Seiten Aubameyang (16.) aussichtsreiche Gelegenheiten zur frühen Führung. Das erste Tor des Abends erzielte Hertha in der 27. Minute, als Niklas Stark mit einer Flanke aus dem rechten Halbfeld Kalou bediente. Der Ivorer machte sich ganz lang und traf mit der Fußspitze zur Führung für die Gäste.

Die Dortmunder fanden erst in der zweiten Halbzeit zurück in die Partie. Unmittelbar nach Wiederanpfiff hätte eigentlich Dembélé den Ausgleich erzielen müssen. Der Franzose traf nach Vorarbeit von Marc Bartra aber nur den linken Pfosten. Doch Dembélé sicherte sich den zweiten Ball und legte ab auf Christian Pulisic, der sofort zu Marco Reus weiterspielte. Der Nationalspieler traf aus sechs Metern unbedrängt zum 1:1 (47.).

In der Folge hätte die Borussia das Spiel eigentlich für sich entscheiden müssen, aber Aubameyang (57. und 85.) und Raphaël Guerreiro (66.) scheiterten an Hertha-Schlussman Rune Jarstein. Dembélé schob den Ball aus aussichtsreicher Position knapp links vorbei (81.). Von den Gästen kam offensiv nicht mehr viel. Beim Stand von 1:1 ging die Partie in die Verlängerung.

Die einzige nennenswerte Aktion der Verlängerung war eine Dummheit des Dortmunder Verteidigers Sokratis. Weil er sich über eine Entscheidung von Schiedsrichter Denisz Aytekin aufregte und den Unparteiischen wiederholt mit abwertenden Gesten bedachte, sah der Grieche in der 118. Minute die Gelb-Rote Karte. Damit ist Sokratis fürs Viertelfinale gesperrt.

Vom Punkt hatten die Dortmunder die besseren Nerven. Dembélé, Aubameyang und Castro verwandelten sicher. Pulisic scheiterte an Jarstein. Für Hertha trafen nur die eingewechselten Alexander Esswein und Sami Allagui. Lustenberger traf bei seinem Versuch nur die Latte. BVB-Keeper Roman Bürki hielt den Elfmeter von Darida. Kalou schoss übers Tor.