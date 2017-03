DFB-Pokal BVB will nicht noch mal nach Lotte reisen

Borussia Dortmund möchte das am Dienstag ausgefallene DFB-Pokal-Viertelfinale beim Drittligisten Sportfreunde Lotte wegen Terminbedenken in einem anderen Stadion nachholen. "Man muss sich überlegen, ob man das nochmal hier riskiert", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Das kann in zwei Wochen wieder in die Hose gehen. Irgendwann gehen uns auch die Spieltermine aus." Mögliche Ausweichstadien wären die Arenen in Osnabrück oder Bielefeld.

Der BVB spielt neben Pokal und Liga noch in der Champions League. Spekuliert wird über den 14. März als neuen Termin, dann müsste der DFB allerdings Lottes Ligaspiele gegen Hansa Rostock (12. März) und gegen die SG Sonnenhof-Großaspach (15. März) verlegen. Sollten die Dortmunder in der Champions League gegen Benfica ins Viertelfinale einziehen, wäre der 14. März allerdings auch der einzig freie Wochentermin bis zum Pokal-Halbfinale am 25. oder 26. April.

Schiedsrichter Felix Brych hatte den tiefen, matschigen Rasen im Lotter Frimo-Stadion 45 Minuten vor dem geplanten Anpfiff für unbespielbar erklärt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird zeitnah über den Nachholtermin entscheiden.

Auswirkungen auf die Auslosung am Abend hat der Spielausfall nicht. Nach dem Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 (20.45 Uhr High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD und Sky) wird Münchens ehemaliger Sportvorstand Matthias Sammer im Rahmen des "Sportschau Clubs" der ARD die Lose ziehen. Einem Halbfinalisten wird dabei das kombinierte Los Lotte/Dortmund zugewiesen werden.