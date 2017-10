Gladbachs Erfolg in Düsseldorf Das erste Mal

Szene des Spiels: Raffael dribbelte wenige Meter, steckte den Ball im richtigen Moment durch zu Thorgan Hazard. Der Belgier ließ im Strafraum seinen Düsseldorfer Gegenspieler Robin Bormuth stehen und schoss aus wenigen Metern den Treffer des Tages (52. Minute).

Das Ergebnis: Bundesligst Gladbach gewinnt dank Hazards Tor 1:0 (0:0) bei Zweitliga-Tabellenführer Düsseldorf und steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Hier geht's zur Meldung.

Durchgeatmet: Seit dem 3. Dezember letzten Jahres hatte Gladbachs Innenverteidiger Jannik Vestergaard keine Pflichtspielminute verpasst. In Düsseldorf wurde er von Trainer Dieter Hecking geschont.

Die erste Hälfte: Ist schnell erzählt: Jean Zimmer vergab nach starker Vorarbeit von Rouwen Hennings die beste Gelegenheit der Düsseldorfer (23.), Benito Ramans Distanzschuss landete zudem über dem Tor des Gegners (35.). Und Gladbach? Das Team von Hecking hatte zwar mehr Ballbesitz, allerdings fehlten klare Möglichkeiten.

Strittige Szenen: Zimmer wurde im gegnerischen Strafraum von Oscar Wendt getroffen und kam zu Fall, Raffael beschwerte sich nach einem vermeintlichen Foul von Düsseldorfs André Hoffmann und forderte einen Strafstoß bei Schiedsrichter Manuel Gräfe. In beiden Aktionen gab es keinen Elfmeterpfiff. Allerdings hätte man beide Szenen auch anders bewerten können. Wie gut, dass es ab dem Viertelfinale den Videobeweis auch im Pokal gibt.

Getty Images Schiedsrichter Manuel Gräfe (l.) in der Diskussion mit Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel

Die zweite Hälfte: Nach dem Seitenwechsel war Gladbach das bessere Team - und hatte nun zwingende Torchancen. Zunächst scheiterte Denis Zakaria nach einem Solo an Düsseldorfs Keeper Raphael Wolf (47.), aber fünf Minuten später erzielte Hazard die Führung der Gäste. Der Zweitligist hatte die große Chance zum Ausgleich, allerdings verschoss Niko Gießelmann einen Elfmeter. Zuvor hatte sich Gießelmann nach einem vermeintlichen Kontakt mit Tony Jantschke im Strafraum fallen lassen. Diesmal pfiff Gräfe, obwohl es eher kein Elfmeter war. Gladbach verteidigte die knappe Führung anschließend souverän.

Entdeckung des Spiels: Florian Neuhaus. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler von Düsseldorf hatte in der Defensive viele gute Aktion, im Spielaufbau wirkte er trotz seines jungen Alters abgeklärt und verteilte die Bälle intelligent. Neuhaus hat in dieser Saison in der Zweiten Liga bereits vier Tore erzielt - und wird im kommenden Sommer nach Gladbach wechseln. Der Bundesligist hatte Neuhaus schon vor dieser Spielzeit von 1860 München verpflichtet und ihn direkt nach Düsseldorf verliehen. Eine Win-Win-Situation.

REUTERS Florian Neuhaus (r.) im Zweikampf mit Ibrahima Traoré

Serien beendet: Vor der Partie hatte es drei Pokalspiele zwischen Düsseldorf und Gladbach gegeben - in jedem konnte sich die Fortuna durchsetzen (1971, 1976 und 2012). Außerdem hatte die Borussia seit 26 Jahren nicht im rund 30 Kilometer entfernten Düsseldorf gewonnen. Diese Durststrecken sind nun vorbei.

Weiter geht's: Düsseldorf hat gegen Gladbach zwar knapp verloren, kann sich nun aber vollkommen dem Aufstiegskampf in der Zweiten Liga widmen. Dort hat die Fortuna zuletzt fünf Mal in Folge gewonnen. Am übernächsten Spieltag steht das Topspiel beim Tabellenzweiten Holstein Kiel an - die Stars des Gegners heißen dann Dominick Drexler und Marvin Duksch, nicht Raffael und Hazard.

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

0:1 Hazard (52. Minute)

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Hoffmann, Bormuth, Gießelmann - Sobottka, Neuhaus - Zimmer, Raman (68. Usami) - Fink (80. Kujovic) - Hennings

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Ginter, Elvedi, Wandt - Zakaria, Cuisance (66. Hofmann) - Traoré (76. Johnson), Hazard (90. Herrmann) - Raffael, Stindl

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: Raman - Cuisance

Bes. Vorkommnis: Gießelmann (Düsseldorf) schießt Foulelfmeter an den Pfosten (73.)

Zuschauer: 52.500