DFB-Pokal Leverkusen besiegt KSC erst in der Verlängerung

Rot-Weiß Essen - Borussia Mönchengladbach 1:2 (1:0)

Zum Auftakt der 75. DFB-Pokalrunde hat sich Borussia Mönchengladbach mit Mühe bei Rot-Weiß Essen durchgesetzt. Im Anschluss an eine ausgeglichene Anfangsphase ermöglichte eine passive Hintermannschaft des Bundesligisten Essens 1:0: Kai Pröker durfte ungehindert vom rechten Flügel flanken, Benjamin Baier spritzte hinein und traf per Kopf (29. Minute). Zuvor war der Borussia auf der Gegenseite ein möglicher Elfmeter nach Foul an Nico Elvedi verwehrt geblieben (24.).

Mit enormem läuferischen Aufwand gestaltete der Regionalligist die Partie offen. Doch mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte - und Gladbach konnte seine individuelle Klasse ausspielen. Gute zehn Minuten vor dem Ende steckte Lars Stindl gekonnt auf den eingewechselten Jonas Hofmann durch, der im Nachschuss den Ausgleich besorgte (79.). Vier Minuten darauf stocherte Raffael den Ball über die Linie, nachdem Thorgan Hazard den Brasilianer bedient hatte (83.).

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 0:3 n.V. (0:0)

Nach anfänglichen Problemen und einer Großchance von KSC-Angreifer Oskar Zawada, der an Bernd Leno scheiterte (13.), erspielte sich Bayer gegen den Zweitliga-Absteiger ein Übergewicht. Allerdings gelang es dem Team von Neu-Trainer Heiko Herrlich gegen die zweikampfstarken Karlsruher nicht, in der regulären Spielzeit ein Tor zu erzielen. Die beste von mehreren vielversprechenden Möglichkeiten vergab Joel Pohjanpalo spät in der Partie, als er einen Querpass von Leon Bailey aus sieben Metern am Karlsruher Tor vorbeisetzte (90.+1). In der Verlängerung gab dann jedoch die bessere Fitness den Ausschlag zugunsten der Leverkusener: Erst ein Kopfball-Treffer von Rückkehrer Dominik Kohr (93.) sowie Tore vom Finnen Pohjanpalo per Außenrist (99.) und Bailey nach Doppelpass mit Julian Brandt (105.) brachen den Widerstand der KSC-Spieler.

Holstein Kiel - Eintracht Braunschweig 2:1 (0:0)

Im Duell der Zweitligisten war Kiel zunächst das deutlich bessere Team, doch Holstein konnte seine Gelegenheiten nicht nutzen. Der Aufsteiger in die Zweite Liga, der zuletzt sieben von acht Malen in der ersten DFB-Pokalrunde gescheitert war, hatte Glück, dass Braunschweigs Mannschaftsführer Ken Reichel einen Elfmeter knapp neben den rechten Torpfosten schoss (36.). Zuvor hatte Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht auf sein bewährtes 4-2-3-1 umgestellt.

Die Systemänderung des Vorjahres-Dritten zahlte sich zunächst aus, Christoffer Nyman traf nach einem Konter zur Führung (48.). In der Folge übernahmen die Hausherren jedoch die Initiative. Ihr Druck wurde so groß, dass sich BTSV-Verteidiger Jospeh Baffo nur noch mit einer Notbremse zu helfen wusste. Der Schwede musste mit einer Roten Karte vom Feld, den fälligen Strafstoß verwandelte Dominik Drexler sicher (71.). Endgültig drehten die Störche die Partie durch Marvin Ducksch, der einen Konter überlegt zum Endstand abschloss (77.).

TuS Koblenz - SG Dynamo Dresden 2:3 (1:1)



Zum Auftakt hatte der Zweitligist aus Dresden gegen Koblenz, das die Partie wegen Umbauarbeiten im heimischen Stadion Oberwerth im 350 Kilometer entfernten Zwickau austragen musste, lange Probleme. Der zwei Klassen tiefer spielende TuS profitierte zunächst von einem Fehler der Dresdner Abwehr. Eine Unkonzentriertheit von Dynamos Philip Heise hob das Abseits auf und ermöglichte Dejan Bozic das Führungstor (6. Minute).

Im Anschluss kamen die favorisierten Gäste besser in die Partie und drehten das Spiel. Nur fünf Minuten nach dem Rückstand glich Erich Berko aus kurzer Distanz aus (11.), ehe Heise seinen frühen Fehler wiedergutmachte und mit einem direkten Freistoß von der Strafraumgrenze das 2:1 erzielte (49.). In einer turbulenten Schlussphase bestrafte Koblenz' Dimitrios Popovits Dresdens fahrlässige Chancenauswertung mit einem wuchtigen Abschluss in die Torwartecke (80.), doch Dynamos Aias Aosman traf nur kurz darauf zum 3:2 (84.). Sein Schlenzer reichte zum Sieg, weil Andreas Glockners Strafstoß von Dresdens 19 Jahre altem Ersatzkeeper Markus Schubert pariert wurde (86.).