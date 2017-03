Sieg gegen den HSV Gladbach zieht ins DFB-Pokal-Halbfinale ein

Borussia Mönchengladbach steht erstmals seit 2012 wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Tabellenzehnte der Bundesliga gewann beim Hamburger SV 2:1 (0:0). Zwei Elfmeter-Tore durch Lars Stindl (53. Minute) und Raffael (61.) sorgten für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Bobby Wood gelang in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer (90.+2) Damit ist Gladbach weiterhin in drei Wettbewerben vertreten. In der vergangenen Woche waren die Fohlen nach einem Sieg in Florenz ins Achtelfinale der Europa League eingezogen.

Nach der bitteren 0:8-Niederlage in München am Wochenende stellte HSV-Trainer Markus Gisdol auf fünf Positionen um. Unter anderem kehrten Bobby Wood und der zuletzt so torgefährliche Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos ins Team zurück. Bei Gladbach feierte Raffael nach zweiwöchiger Verletzungspause sein Startelf-Comeback.

Die traditionell auswärtsschwachen Gladbacher überließen in der Anfangsphase dem HSV das Spiel und mussten mit ansehen, wie Wood nach einem Zuspiel von Aaron Hunt beinahe den Führungstreffer erzielte. Doch der Schuss des US-Amerikaners wurde von Yann Sommer stark pariert (18.). Anschließend köpfte Papadopoulos den Ball nach einem Eckball rechts am Tor vorbei (20.).

Zwei Elfmetertore nach Wiederbeginn

Erst kurz vor der Halbzeit traute sich die Borussia in den gegnerischen Strafraum. Nach einer Einzelaktion von Christoph Kramer kam Stindl erstmals zum Abschluss, sein Versuch aus sieben Metern wurde allerdings vom aufmerksamen Papadopoulos zur Ecke geklärt.

Nach Wiederbeginn gingen die Gäste dann überraschend in Führung: Kapitän Stindl verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem Mergim Mavraj Patrick Herrmann im Strafraum regelwidrig gestoppt hatte (53.). Gladbach wirkte jetzt sicherer und bekam nur acht Minuten später einen weiteren Strafstoß zugesprochen. Dieser war jedoch strittig, weil Hamburgs Matthias Ostrzolek Jonas Hofmann nur minimal berührte. Raffael ließ René Adler anschließend keine Chance und erhöhte auf 2:0 (61.).

Kurz darauf hatte Mavraj die Möglichkeit, seinen Fehler aus der 53. Minute wieder gutzumachen. Doch der Kopfball des Winter-Zugangs verfehlte sein Ziel nur sehr knapp (63.). Nach einem Zuspiel von Lewis Holtby verpasste Hunt mit einem Schuss aus 15 Metern den Anschlusstreffer (69.).

In der Schlussphase gelang dem Hamburger SV durch Wood noch der Ehrentreffer. Der HSV kann sich nach der Niederlage nun auf den Kampf gegen den Abstieg konzentrieren. In der Liga liegt der Klub aktuell auf dem Relegationsplatz.

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:0)

0:1 Stindl (53./Foulelfmeter)

0:2 Raffael (61./Foulelfmeter)

1:2 Wood (90.+2)

Hamburger SV: Adler - Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Ekdal, Jung - Müller, Holtby, Hunt - Wood

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke , Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Herrmann, Hofmann - Stindl, Raffael

Zuschauer: 52.000

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: Herrmann