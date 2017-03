Borussia Mönchengladbach Chance auf Gold

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

"Nein", sagte Lars Stindl, an das Spiel im Oktober habe er nicht gedacht in diesem Moment. Im Oktober spielten seine Mönchengladbacher in der Bundesliga gegen den Hamburger SV, sie bekamen zwei Elfmeter und vergaben beide, einen davon Stindl, der Mannschaftskapitän, die Partie endete 0:0.

Jetzt begegneten sich die Mannschaften erneut, im Viertelfinale des DFB-Pokals im Hamburger Volksparkstadion. Wieder gab es Elfmeter, wieder trat Stindl an. Und diesmal verwandelte er sicher. Sein Treffer in der 53. Minute war das 1:0. Acht Minuten später wurde den Mönchengladbachern ein zweiter Strafstoß zugesprochen, Angreifer Raffael nutzte die Chance ebenfalls.

Es hat sich eben einiges geändert bei der Borussia seit Oktober.

Die Mannschaft hat eine desaströse Hinrunde gespielt, stand zum Jahreswechsel auf dem 14. Tabellenplatz. Trainer André Schubert musste gehen. Die Mechanismen der Branche, man kennt das ja. Die Maßnahme machte sich bezahlt. Unter dem neuen Coach Dieter Hecking, selbst erst im Oktober beim VfL Wolfsburg von seinen Aufgaben entbunden, läuft es wieder blendend für die Mönchengladbacher. Sie haben plötzlich die Chance, aus dieser so deprimierend begonnenen Saison eine goldene zu machen. Es ist noch alles drin.

In der Bundesliga sind die Plätze wieder in Sichtweite, die zum Einstieg ins internationale Geschäft berechtigen.

In der Europa League haben sie in der vergangenen Woche das Achtelfinale erreicht.

Und im nationalen Cup-Wettbewerb sind sie nach ihrem 2:1-Erfolg in Hamburg nur noch einen Schritt vom Endspiel in der Hauptstadt entfernt.

"Wenn man im Pokal antritt, will man auch nach Berlin", sagte Trainer Hecking. Er kann seinen Profis berichten, wie das ist: im Finale zu stehen - und sogar zu gewinnen. Vor zwei Jahren wurde er mit Wolfsburg Pokalsieger. Gut möglich, dass Hecking in den kommenden Tagen seinen Kleiderschrank durchsucht. Vielleicht findet er ja die "King"-Kappe, die er damals aufgesetzt hatte, nach dem Finalsieg gegen Dortmund. "Wir sind unter den letzten vier Mannschaften. Natürlich träumen wir ein bisschen vom Finale", sagte Stindl.

Stindl hat die Debatte nach seinem Hand-Tor offenbar gut verkraftet

Neben dem Trainer ist er das Gesicht des Mönchengladbacher Aufschwungs. Sein Treffer vom Elfmeterpunkt in Hamburg war sein achtes Tor in den vergangenen acht Pflichtspielen. Stindl bewies gegen den HSV, dass er sich nicht irritieren ließ durch die Fairness-Debatte, in deren Mittelpunkt er nach seinem Brust-Hand-Treffer beim 2:0-Sieg in Ingolstadt stand. "Er ist momentan nicht nur auf dem Platz in einer hervorragenden Verfassung, auch neben dem Platz führt er die Mannschaft. Man merkt, dass er Selbstvertrauen hat und weiß, was er wann zu tun hat", sagte Hecking über seinen Kapitän.

Aber auch andere Spieler sind wichtig in diesen Tagen. Spieler wie Torwart Yann Sommer. Im Volksparkstadion parierte er in der Anfangsphase Bobby Woods Schuss aus kurzer Distanz herausragend. Die Partie hätte eine ganz andere sein können, wenn die Hamburger in Führung gegangen wären.

Der HSV stellte die Gäste vor erhebliche Probleme, war vor allem in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und zeigte die vom eigenen Publikum gewünschte Reaktion auf das 0:8-Debakel in München am Wochenende. Nach Schlusspfiff gegen Mönchengladbach wurden die Hamburger Profis trotz der Niederlage von ihrer Gefolgschaft gefeiert. "Wir haben an die Leistungen vor dem Bayern-Spiel angeknüpft", stellte Trainer Markus Gisdol zufrieden fest.

Nach einem 0:8 fühlt sich ein 1:2 fast wie ein Sieg an

Doch der HSV hat sich eben auch selbst besiegt mit den beiden Elfmetern. Der erste nach Mergim Mavrajs Foul an Patrick Herrmann war unstrittig. Der zweite nach Matthias Ostrzoleks ungeschicktem Einsteigen gegen Jonas Hofman löste zumindest leichte Empörung bei den Hamburgern aus. Richtig ärgern wollten sie sich aber nicht im Anschluss an die Partie. Nach einem 0:8 fühlt sich ein 1:2 fast schon an wie ein Sieg. Die ungeteilte Aufmerksamkeit des HSV gilt jetzt dem Abstiegskampf. Am Sonntag ist Hertha BSC zu Gast im Volksparkstadion (17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Für Mönchengladbach geht es weiter im schnellen Rhythmus der Englischen Wochen. Am Wochenende Bundesliga (gegen Schalke), am kommenden Donnerstag Europa League (gegen Schalke), dann wieder Bundesliga (gegen den HSV). Trainer Hecking hat höchsten Respekt davor, dass seinen Profis trotz der Strapazen nicht die Kraft ausgeht. "Es ist bewundernswert, wie die Mannschaft das immer wieder hinbekommt", sagte er.

Bewundernswert - ein solcher Begriff wäre im Oktober nicht im Zusammenhang mit Borussia Mönchengladbach gefallen.

Zusammengefasst: Borussia Mönchengladbach ist auf bestem Weg, die Saison doch noch in eine erfolgreiche zu verwandeln. Nach schlechtem Start unter Trainer André Schubert läuft es unter Nachfolger Dieter Hecking deutlich besser: In der Liga ist das Team auf Europapokalkurs, in der Europa League steht die Borussia im Achtelfinale und gegen den HSV schaffte es der Klub ins Halbfinale des DFB-Pokals. Bester Mann war wie so oft zuletzt Lars Stindl.