Gladbachs Aus im Pokal Wie gelähmt

Am späten Dienstagabend war Max Eberl so verzweifelt, dass er Zuversicht in der Religion suchte. Während das Freudengebrüll der Frankfurter Spieler durch die Gänge des Gladbacher Stadions hallte, konnte sich der Sportdirektor der Borussia ein schmerzverzerrtes Gesicht nicht verkneifen. "Der liebe Gott wird gerecht sein", presste Eberl lediglich hervor, seine Stimme war dünn, das Gesicht blass.

In diesen Momenten nach dem Spiel saß der Frust beim 43-Jährigen offenbar zu tief, um den Gästen ihren Erfolg zu gönnen. 6:7 hatte der Favorit dieses Halbfinale im DFB-Pokal in einem denkwürdigen Elfmeterschießen verloren. "Es tut einfach weh", sagte Eberl.

Es war ein weiterer Rückschlag in einer Saison, die den Gladbachern wie eine Aneinanderreihung willkürlicher Ungerechtigkeiten vorkommt. "Wir haben in der Europa League gegen Schalke keines der beiden Spiele verloren, heute haben wir in 120 Minuten wieder nicht verloren, aber wir sind überall draußen", sagte Trainer Dieter Hecking. Aber ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht, denn die Borussia hatte eine fürchterlich schwache erste Halbzeit gespielt, die Hecking dann später auch korrekt als "hypernervös und sehr fahrig" kategorisierte.

Zur Pause hätte es gut 3:0 für Frankfurt stehen können statt 1:1 nach Toren von Taleb Tawatha (15. Minute) und Jonas Hofmann (45.). Irgendwann stabilisierte sich der Favorit dann ein wenig, wirkte in der Verlängerung sogar überlegen, brachte jedoch in den gesamten 120 Minuten keine einzige klar heraus gespielte Torchance zustande. "Das war zu wenig", sagte Hecking.

Viele Gladbacher hatten sich lähmen lassen von der Größe des Moments, von der historischen Chance, die sich bot. André Hahn berichtete von einem Druck, "zu Hause unbedingt gewinnen zu müssen", den er verspürt habe. Ein Druck, der manche Mannschaften motivieren mag, diese Gladbacher jedoch nicht. Und so ergab sich ein Fußballspiel, das in vielen Phasen eher nach finsterem Abstiegskampf aussah, als nach einem großen Pokalhalbfinale.

Die Eintracht war wenigstens in der ersten Halbzeit gut, doch nach der Pause bot sich dem Publikum ein nicht enden wollendes Gebolze, Gegrätsche und Gestochere ohne sehenswerte Strafraumaktion. Es ging nur noch darum, irgendwie zu gewinnen, und diese Haltung half vor allem der Eintracht, die fußballerisch nicht mithalten kann mit der Borussia. So aber hatte sie sogar Vorteile.

Am Ende stellte Hecking fest, "dass irgendwo ein Stück Qualität fehlt in so engen Spielen", in den Augen des Trainers sind die bitteren Erlebnisse gegen Schalke in der Europa League und nun gegen Frankfurt keineswegs die Folge einer Laune des Fußballgottes. Die Gladbacher hatten weder einen Fußballer auf dem Platz, der einen besonderen Moment erzeugte, und besonders in der ersten Hälfte fand sich auch keiner, der die Partie beruhigen und strukturieren konnte. "Wir haben die Verletzten nie angeführt", sagte Eberl vor dem Hintergrund der Ausfälle von Leuten wie Raffael, Thorgan Hazard, Tony Jantschke oder Christoph Kramer, "und wir werden das auch heute Abend nicht machen", aber natürlich wirkte sich der Ausfall von so viel Erfahrung aus.

Und am Ende zeigte sich die Gefahr einer Vereinsstrategie, die vorsieht, viele junge Spieler auszubilden. Zum 15. Elfmeter musste der arme Djibril Sow antreten, ein 20-Jähriger, der in dieser Saison noch kein einziges Bundesligaspiel absolviert hat. Die Blicke der Mitspieler, der Leute im brodelnden Stadion, ja der halben Fußballnation vor den Fernsehern auf sich spürend. Kein Wunder, dass ihm die Nerven versagten.

"Das ist die Tragik im Fußball" sagte Eberl, der das Elfmeterschießen gar nicht mit ansehen mochte und ins Innere der Arena geflüchtet war. Beim nächsten Halbfinale werde er gar nicht erst kommen, kündigte er noch trotzig an. So schnell wird die Chance vermutlich nicht wieder kommen.