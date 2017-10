Hertha BSC - 1. FC Köln 1:3 (0:2)

Sieg im Spiel eins nach dem Abgang von Sportdirektor Jörg Schmadtke. Der 1. FC Köln hat sein Pokal-Auswärtsspiel in Berlin 3:1 gewonnen. Für den Tabellenletzten der Bundesliga ist es erst der zweite Sieg in dieser Saison nach dem Erstrunden-Erfolg gegen die Leher TS.

Hertha war lange die dominierende Mannschaft und drückte eine gute halbe Stunde auf den ersten Treffer. Doch dann schlug Köln zu: Simon Zoller (35.) und Dominic Maroh (43.) schossen die Gäste zur 2:0-Halbzeitführung.

Die Pfiffe zum Pausenpfiff schienen die Berliner zunächst anzutreiben. Der erste Treffer nach Wiederbeginn gelang jedoch dem FC. Zoller hob den Ball an den Pfosten, Christian Clemens vollendete im Nachschuss (64.). Niklas Stark brachte Hertha noch mal ran (69.). Doch es reichte nicht mehr.

VfL Wolfsburg - Hannover 96 1:0 (0:0)

Wolfsburg zieht nach einem torarmen Nachbarschafts-Duell in die nächste Runde ein. Hannover drückte zunächst auf das Tor der Wolfsburger, belohnte sich aber nicht. Zunehmend bekam der Gastgeber das Spiel in den Griff. Bis zur Pause gelang keinem der Teams der erste Treffer. Der fiel dann zu Beginn der zweiten Hälfte: Einen Freistoß von Daniel Didavi brachte Felix Uduokhai im Tor von 96 unter (49.). Das reichte dem VfL Wolfsburg am Ende.

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 1:3 (1:1)

Stuttgart konnte sein Gastspiel in Kaiserslautern souverän 3:1 gewinnen. Lukas Spalvis brachte den FCK in der 7. Minute in Führung. Wenig später glich Daniel Ginczek per Strafstoß aus (21.). Stuttgart zeigte sich spielerisch stärker, der Gastgeber hielt zeitweise gut dagegen. In der zweiten Halbzeit drehte dann Stuttgarts Chadrac Akolo auf: Zunächst traf der Kongolese selbst (66.), dann legte er für Simon Terodde zum 3:1-Endstand auf (71.).

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg 2:3 (1:1)

Der Gastgeber ging bereits in der 4. Minute durch einen Elfmeter von Marcos Alvarez in Führung. Danach bemühte sich der VfL, die Führung erstmal zu verteidigen. Das klappte eine gute halbe Stunde recht manierlich, dann ließ die Defensive Mikael Ishak im Strafraum allein - der Ausgleich für Nürnberg (38.) Nach der Pause ging der Gast dann in Führung. Tim Leibold traf zum 2:1 für sein Team (50.). Osnabrück lief weiter an und wurde belohnt: Christian Groß köpfte sein Team zum Ausgleich (64.). Doch Enrico Valentini hatte keine Lust auf Pokal-Überraschungen und traf zum 3:2-Sieg für Nürnberg (72.).