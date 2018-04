Frankfurts Halbfinalsieg gegen Schalke 30 Fouls und ein Geniestreich

Die Szene des Spiels: An einem tristen Fußballabend, der von Zweikämpfen, Fouls und technischen Fehlern auf beiden Seiten geprägt war, sorgte Luka Jovic für den einzigen Lichtblick. Nach einer Ecke von links lief Jovic auf den kurzen Pfosten, sprang ab, drehte sich vom Tor weg und traf mit der rechten Hacke ins lange Eck. Zlatan Ibrahimovic wäre stolz gewesen.

Das Ergebnis: Jovics Geniestreich blieb der einzige Treffer des Tages, Schalke verlor gegen Frankfurt 0:1 (0:0). Hier geht es zur Meldung.

Die erste Hälfte: War schlimm! Jedes Team verzeichnete einen Abschluss auf das gegnerische Tor. Jovic probierte es für die Eintracht aus der Distanz (7. Minute), Guido Burgstaller hatte nach einer Ecke von Daniel Caligiuri per Kopf die einzige nennenswerte Chance für Schalke (32.). Ansonsten spielten beide Mannschaften entweder Quer- oder Fehlpässe und weckten so Erinnerungen an das legendäre Duell zwischen Portugal und Mexiko aus den Simpsons.

Die Gelbe Karte des Tages: Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Amine Harit zu einem Sprint in Richtung Eintracht-Tor an. Für einen Moment hatte man die Hoffnung, dass sich vielleicht so etwas wie Torgefahr entwickeln könnte. Dann rutschte Harit aus und in die Beine von Marco Russ. Weil auch Schiedsrichter Robert Hartmann keine Lust mehr auf das Elend zu haben schien, zeigte er Harit die Gelbe Karte - vermutlich für grobe Unfähigkeit.

19 - #S04SGE verzeichnete in der ersten Halbzeit fast 4-mal so viele Fouls (19) wie Torschüsse (5). Kampf. #DFBPokal pic.twitter.com/R7APJyNR9I — OptaFranz (@OptaFranz) April 18, 2018

Der Experte: Die ARD vertraute wie gewohnt auf die fachliche Kompetenz von Thomas Hitzlsberger. Nun ja. Als Hitzlsberger in der Halbzeit auf das überschaubare Niveau der ersten 45 Minuten angesprochen wurde, sagte er. "Das hatte ich nicht erwartet." Vielleicht hätte er sich zur Vorbereitung mal Spiele von Schalke und Frankfurt anschauen sollen. Um seine Expertenehre zu retten, antwortete er kurz vor Wiederbeginn auf die Frage, ob das Spiel besser werden würde: "Ich fürchte nicht."

Die zweite Hälfte: Hatte zumindest mehr Drama zu bieten als die erste: Caligiuri stolperte den Ball im Strafraum zu Burgstaller, der die Führung auf dem Fuß hatte. Aber Eintracht-Keeper Lukás Hrádecký verhinderte das Gegentor mit einer starken Reaktion (67.). Das gelang Ralf Fährmann auf der anderen Seite nicht, als Jovic die Hacke auspackte (75.). In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Franco Di Santo per Dropkick in den Winkel den vermeintlichen Ausgleich, doch Schiedsrichter Hartmann gab das Tor nicht, weil Di Santo den Ball zuvor mit dem linken Oberarm gestoppt haben soll.

Die Rote Karte des Tages: In der 78. Minute wurde Gelson Fernandes für Omar Mascarell eingewechselt. 33 Sekunden später trat der Schweizer Leon Goretzka im Mittelfeld auf den Knöchel. Schiedsrichter Hartmann zeigte zunächst die Gelbe Karte, entschied sich dann aber nochmal um, nachdem er Rücksprache mit dem Videoassistenten gehalten und sich die Szene in Zeitlupe angeschaut hatte. Die revidierte Entscheidung lautete: Rot gegen Fernandes.

141 - Nur 141 Sekunden lagen zwischen der Einwechslung von Gelson Fernandes und seiner Roten Karte. Feuer. #S04SGE #DFBPokal — OptaFranz (@OptaFranz) April 18, 2018

Kovac und die Bayern: Über die Wechselposse um Niko Kovac zum FC Bayern ist eigentlich alles gesagt und noch mehr geschrieben worden. Da schmerzt es fast schon, auf die kommenden Wochen vorauszublicken. Innerhalb von 21 Tagen wird es gleich zweimal zum Duell zwischen dem Noch-Eintracht-Trainer und seinem neuen Arbeitgeber kommen - zunächst am 28. April in der Bundesliga, dann am 19. Mai im Pokalfinale von Berlin. Einige Kollegen legen sich die passenden Formulierungen von "Solche Geschichten schreibt nur der Fußball" bis "Ausgerechnet" schon mal in den Zwischenspeicher.

Fazit: Schon vor der Partie war klar, dass für das Pokalfinale nur das nächste Opfer für die Bayern gesucht wird. Wer sowohl das Münchner 6:2 gegen Leverkusen, als auch Frankfurts mühevollen Sieg gegen Schalke gesehen hat, der weiß, dass es in Berlin nur um die Höhe des Ergebnisses geht. Selbst wenn die Bayern ins Champions-League-Finale einziehen und im Endspiel des DFB-Pokals mit einer B-Elf antreten sollten, um Kräfte zu schonen, dürfte die Eintracht chancenlos sein.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)

0:1 Jovic (75.)

Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer (81. Teuchert) - Caligiuri, Goretzka, Bentaleb, Schöpf - Harit (88. Di Santo) - Burgstaller, Pjaca (52. Konoplyanka)

Eintracht Frankfurt: Hrádecký - Abraham, Hasebe, Russ - Wolf, Mascarell (78. Fernandes), de Guzmán, Willems (72. da Costa) - Boateng (43. Gacinovic), Jovic, Fabián

Gelbe Karten: Harit / Mascarell, Jovic

Rote Karte: Fernandes (79.)

Schiedsrichter: Hartmann

Zuschauer: 60.000